الاتحاد المصرى للتأمين يحفز على ممارسة الرياضة واستخدام وسائل النقل النشطة

يستهدف الاتحاد المصرى للتأمين من تنظيم الماراثون الرياضي الثالث تحفيز وتشجيع الجميع على التعايش بشكل أكثر استدامة في العمل والمنزل من خلال تبني الرياضة كممارسة يومية وتغيير أنماط الاستهلاك واستخدام وسائل النقل النشطة مثل ركوب الدراجات، والحفاظ على النظم الغذائية الصحية، في إطار قيام الاتحاد المصري للتأمين بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها الأمم المتحدة كجزء من استراتيجيته للفترة 2022- 2025.

نجرى معا نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة

وجاء الماراثون تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعنوان “الماراثون الأخضر” والذي وافق يوم السبت 2 يوليو وقد جاء الماراثون هذا العام تحت شعار “نجري معاً نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة”، وقد أقيم الماراثون بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة أكثر من 2000 من العاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وشركات الرعاية الطبية وغيرها من المؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين في مصر والعديد من الفئات المجتمعية من الأعمار المختلفة من خارج قطاع التأمين، وضم الماراثون مجموعة من مسابقات العدو لجميع المشاركين وعدد من المباريات الأخرى.

ويأتي تنظيم الماراثون في نسخته الثالثة كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، مستهدفاً التوعية بمفهوم البيئة النظيفة والصحة المستدامة قبل انعقاد الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27)، وأيضا لزيادة الوعي التأميني بمفهوم الاستدامة والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على مجتمع صحي.

أهداف ماراثون الاتحاد المصرى للتأمين

واستهدف الماراثون هذا العام تحقيق الهدف الثالث من بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وهو ” الصحة الجيدة والرفاه” والذى يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة.

ماراثون الاتحاد المصرى للتأمين

كما جاء ماراثون هذا العام لإلقاء الضوء على ضرورة بذل المزيد من الجهد للقضاء الكامل على مجموعة واسعة من الأمراض ومعالجة العديد من القضايا الصحية المختلفة المستمرة والناشئة. وذلك من خلال التركيز على توعية الأفراد بالمفهوم الصحيح للحياة الصحية والاعتماد على الرياضة كجزء من نمط الحياة اليومية الصحية التى يجب أن يحياها الفرد.