الاتحاد المصرى للتأمين : مستعدون لتغطية شركات المقاولات المساهمة فى إعمار غزة

وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين فى بيان له أن شركات التأمين المصرية سوف تقدم اقتراح وتقديم برامج تأمينية متخصصة لصالح شركات المقاولات المصرية.

أشاد الاتحاد المصرى للتأمين بمبادرة مصر لدعم إعادة الاعمار بقطاع غــزة جــراء الأحداث الأخيرة بمبلغ ( 500 مليون دولار ) ويؤكد الاتحاد المصرى للتأمين على جاهزية شركات التأمين المصرية لتوفير كافه التغطيات التأمينية المطلوبة لعمليات إعادة الاعمار ومساندة كافة شركات المقاولات المصرية التى ستقوم بتنقيذ هذا المشروع الإنسانى الهام.

شركات التأمين توفر برامج متخصصة لشركات المقاولات

وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين فى بيان له أن شركات التأمين المصرية سوف تقدم اقتراح وتقديم برامج تأمينية متخصصة لصالح شركات المقاولات المصرية المشاركة فى عملية إعمار قطاع غزة، بما يساهم فى انجاح هذا المشروع .