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الاتحاد المصرى للتأمين : تجديدات اتفاقيات الإعادة ستشهد زيادة في الأسعار يناير المقبل

أدار دفة الحوار فى تلك الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى للتأمين كل من علاء الزهيرى (رئيس الاتحاد المصرى للتأمين) و حامد محمود
الشاذلي جمعة 9:39 م, السبت, 14 نوفمبر 20 9:39 م, السبت, 14 نوفمبر 20

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توقع الاتحاد المصرى للتأمين أن تشهد اتفاقيات إعادة التأمين فى يناير 2021 زيادة فى الأسعار، وقام الاتحاد المصرى للتأمين بعقد ندوة إلكترونية (أونلاين) تحت عنوان “أخر المستجدات فى سوق إعادة التأمينمع التركيز على سوق التأمين المصر ى”، والتى  شهدت الندوة إقبالا إيجابيا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 120 مشاركا من القيادات والعاملين بسوق التأمين.

الاتحاد المصرى للتأمين يعقد ندوة إلكترونية عن تجديد الاتفاقيات

وأدار دفة الحوار فى تلك الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى للتأمين كل من علاء الزهيرى (رئيس الاتحاد المصرى للتأمين) وحامد محمود (رئيس لجنة إعادة التأمين)، كما شارك كمتحدث فى تلك الندوة كل من  أدهم المؤذن العضو المنتدب لشركة هانوفر رى البحرين)، ومحمد قطب عضو منتدب الاتفاقيات بشركة UIB لمنطقة الشرق الأوسط.

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وتم التطرق خلال الندوة إلى العديد من الموضوعات الهامة التى تخص صناعة التأمين بوجه عام وإعادة التأمين بوجه خاص؛ وذلك من خلال قيامالسادة المتحدثين بالرد على الأسئلة التى تم توجيهها لهم وذلك على النحو التالى: ما هو الوضع الحالى لسوق إعادة التأمين مقارنةً بالعام الماضى؟

تأثير جانحة كورونا على أسواق التأمين

نظراً لأن جائحة كورونا قد غيرت شكل العالم بالكامل وبناءً على ذلك وكنتيجة للأحداث التى وقعت هذا العام فقد إتجهتأسواق إعادة التأمين على مستوى العالم نحو التشدد مع إنخفاض الطاقة الإستيعابية وحدوث زيادة فى الأسعار.

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وبدأت أسواق إعادة التأمين فى الإتجاه نحو التشدد منذ عام 2018 حيث بدأت زيادة الأسعار فى بعض الدول وفى بعض فروع التأمين حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه فى عام 2020 نتيجة للظروف التى نتجت عن جائحة كورونا.

ومن ثم فإن التوقعات التى صرحت بها جهات التأمين وصرح بها معيدى التأمين تتلخص فى أن تشدد السوق سيستمر وان تجديدات إتفاقيات إعادة التأمين التى ستتم فى 1/1/2021 ستشهد زيادة فى الأسعار فى معظم فروع التأمين وفى معظم دول العالم.

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ويتوقع السوق الإنجليزى وهيئة اللويدز أن تكون الزيادات الأكبر فى الأسعار ستكون فى منطقة أمريكا الشمالية وبخاصة السوق الأمريكى والكندى، وكذلك فى بعض الأسواق الآسيوية.

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بقلم الشاذلي جمعة

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