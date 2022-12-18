الاتحاد المصرى للتأمين: المعيار 17 يسهم في تحسين جودة التقارير المالية للشركات

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن فعالية تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 في تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وتحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين المصرية.

وأضاف “الاتحاد” في نشرته الأسبوعية أن المعلومات الواردة بالتقارير المالية تكون ملائمة إذا كانت قادرة على إحداث تغيير جوهري في اتخاذ القرار، حيث إن صياغة وإصدار المعيار المالي الدولي IFRS17 تجعل المعلومات الواردة بالتقارير المالية لشركات التأمين أكثر ملائمة لمستخدميها، ويتمثل ذلك في تلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين بكافة المعلومات عن عقود التأمين، واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.

وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى وجوب تعبير المعلومات عن الظواهر التي تمثلها، فضلًا على كمالها وحياديتها وخلوّها من الأخطاء، حتى تصور الأحداث والعمليات والظواهر بصدق، حيث يستهدف معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 أن تتسم المعلومات الواردة بالتقارير المالية بالموثوقية، لإمكان الاعتماد عليها، بقياسات مبنية على التقديرات الواقعية لا الافتراضية.

ويعتبر الهدف الرئيسي من الالتزام بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 توحيد أسس الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح، ما يسهل من إمكانية عقد المقارنات بين التقارير المالية لشركات التأمين على المستويين المحلي والدولي.

وأظهر “الاتحاد” عن استهداف معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 توحيد أسس الاعتراف والقياس عند إعداد التقارير المالية بشركات التأمين، ما يعزز إمكانية التحقق من نتائج القياس، حيث ألزم المعيار بضرورة فصل أثر القيمة الزمنية للنقود المتمثل في الفائدة المتراكمة على التزامات عقود التأمين، مما يمنح مستخدمي التقارير المالية رؤية أكثر وضوحًا للعلاقة بين الاستثمارات ذات الصلة التي تحتفظ بها الشركة والظروف السوقية المتمثلة في مصروفات تمويل التأمين.

ويؤدي تطبيق معيار التقرير المالي IFRS17 إلى تحسين مستوى الشفافية بالتقارير المالية، مما يسهم في إعادة بناء الثقة في قطاع التأمين من جانب المستثمرين وتشجيع أنشطة الاندماج والاستحواذ وتخفيض تكلفة رأس المال.

ويؤدي تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 إلى تحسين العرض والإفصاح للتقارير المالية لشركات التأمين، مما يسهل فهمها من جانب مستخدميها، فالشركات المصدرة لعقود التأمين سوف تعرض بقائمة الدخل الشامل بندًا واحدًا فقط “إيرادات التأمين” والذي يلغي مسميات أخرى كانت مستخدمة من قبل.

وقد نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين العديد من ورش العمل لملاحقة التطورات التى تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، لتوعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيار الدولي IFRS17 تمهيدًا لبدء تطبيقه اعتبارًا من 2023.