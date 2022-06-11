الاتحاد المصرى للتأمين: التمسك بأنماط العمل التقليدية لم يعد صالحًا

كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن التمسك بأنماط العمل التقليدية فى ظل التطور الذى يطرأ على المنظومة الاقتصادية على مستوى العالم وكذلك النماذج التقليدية لتكنولوجيا المعلومات التي يتم تطويرها داخل المؤسسة لم يعد صالحًا للأعمال التجارية الحديثة، مشيرًا إلى ضرورة قيام شركات التأمين بمحاولة تغيير هذه الأنماط التقليدية ومواكبة التطور، وتبنى أنماط حديثة للعمل حتى يمكن للشركة اللجوء لها وقت الأزمات، وذلك عن طريق تبنى أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد مع توفير البيئة الاقتصادية التى تساعد على نجاح هذا النمط.

توصيات الاتحاد المصرى للتأمين لتطوير البنية التحتية للشركات

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن ذلك يحتاج أيضًا إلى تخصيص الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية لشركة التامين وتزويدها بالأجهزة الحديثة اللازمة التى تمكن موظفيها من اداء العمل الخاص بهم على بدقة وإحترافية، الاطلاع بشكل مستمر على كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية ومحاولة محو الأمية الرقمية داخل بيئة العمل، حتى يفهم الجميع الطريقة التي يتم بها حدوث الهجوم الإلكتروني، وذلك حتى يتسنى للشركة حماية منصاتها التكنولوجية من أى اختراق أو قرصنة أو هجوم إلكترونى وكذلك حتى تقوم الشركة بتصميم المنتجات التأمينية التى تلبى احتياجات العملاء ممن يقوم عملهم على التواصل عن طريق شبكة الإنترنت.

ولفت إلى أن ذلك يلزمه مخاطبة الجهات الرقابية للموافقة على قيام شركات التأمين وخاصة التى يقوم موظفوها بالعمل عن بُعد بالتسويق وإصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني؛ وكذلك إيضاح الآلية المناسبة لتفعيل التوقيع الإلكتروني، كذلك وضع نظام إلكترونى متكامل لتحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء وقنوات التوزيع، بحيث يمكن أن تعمل وتدار المنظومة التأمينية بأكملها عن بعد.

تسهيل حصول العميل على الخدمة التأمينية

واقترح الاتحاد عمل فيديوهات مصورة على موقع شركة التأمين لشرح كيفية تعامل العميل مع الموقع والوصول إلى أحد مقدمى الخدمة، وأن يتم ترك رابط صفحات التواصل الاجتماعى لشركة التأمين لدخول العميل عليها، لتسهيل حصول العميل على الخدمة التأمينية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر شركة التأمين.

واشار إلى أن أى كيان اقتصادى يسعى إلى ضمان استمرار العمل الخاص به خاصة فى وقت الأزمات، وبالتالى بدأت العديد من المؤسسات الاقتصادية فى وضع نظام العمل عن بُعد كأحد أنماط العمل التى تضعها ضمن خطة استمرار العمل الخاصة بها.