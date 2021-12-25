الاتحاد المصرى للتأمين : إنشاء أول جدول حياة مصري يؤدى إلى تعزيز قدرات الشركات

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أن ارتفاع قيمة الأقساط الصافية باستخدام معدلات الوفاة الناجمة عن الدراسة عن مثيلاتها المستبطة من الجداول المستخدمة فى السوق.

يعد إنشاء جدول إكتوارى مصري من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة المصرى ويزيد من كفاءته، وكشف الاتحاد المصرى للتأمين أنه ما زالت شركات تأمينات الحياة في مصر تعتمد حتى هذه اللحظة على الجداول الإكتوارية الإنجليزية، والتي تعود لمنتصف القرن الماضي في تسعير منتجاتها، ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة المصري، مما يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمي في تسعير مختلف المنتجات التأمينية. و يحقق العدالة بين الخطر وتكلفة التأمين عليه.

الاتحاد المصرى للتأمين يوضح أهمية الجدول الاكتوارى

وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين أن إنشاء أول جدول حياة مصري سوف يؤدى إلى تعزيز قدرات شركات تأمينات الحياة على تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، مع ابتكار منتجات جديدة تخدم مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة بشكل أدق.

وأوضح الاتحاد أنه إيماناً من الاتحاد بأهمية إعداد جدول اكتوارى لتأمينات الحياة ممثلاً لخصائص المجتمع السوق المصرى فقد استضاف الاتحاد للعديد من الندوات وورش العمل فى هذا الشأن على مدار السنوات السابقة.

نبذة عن محاولات انشاء الجدول الاكتوارى المصرى

وقد قام رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بإصدار قرار رقم 569 لسنة 2006 بتشكيل لجنة تتكون من (خمسة خبراء اكتواريين – اثنين من خبراء الحاسب الآلى – خبير إحصائي) فى إطار تعاون مشترك بين جمعية الخبراء الاكتواريين و الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مهمتها تحديث جداول تأمينات الحياة و التى يعتمد عليها مكتتبو التأمين فى تقييم الخطر و تحديد الأسعار ، و الوصول إلى جدول حياة جديد ليتم تطبيقه على عملاء المجتمع المصرى ،وتقليل الاستعانة بجداول حياة أخرى مصممة لمجتمعات أخرى .

واعتمدت الدراسة على تجميع البيانات والمعلومات من شركات التأمين العاملة بفرع الحياة ، ومن ثم دراسة البيانات واستبعاد الحالات غير الصالحة للدراسة اما بسبب نقص فى البيانات أو عدم مصداقيتها وتوحيد لشكل تلك البيانات ومن ثم استخراج وتحليل معدلات الوفاة الخام وتدريج وتهذيب المعدلات الخام لاستنباط الجدول ( الجداول ) التى تمثل خبرة شركات التأمين المصرية .

و انتهت النتائج الأولية لجدول الحياة من واقع الخبرة المصرية حينها بدراسة مقارنة لمعدلات الوفاة والتى أوضحت ارتفاع معدلات الوفاة بالنسبة للأعمار فوق سن 40 عن تلك الجداول المستخدمة فى سوق التأمين المصري، ارتفاع معدلات الوفاة للتأمين بكشف طبى عن نظيرتها بدون كشف طبى وهو الأمر الذى ( إذا صح ) قد يشير إلى قصور فى الاكتتاب .

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أن ارتفاع قيمة الأقساط الصافية باستخدام معدلات الوفاة الناجمة عن الدراسة عن مثيلاتها المستبطة من الجداول المستخدمة فى السوق المصري وذلك بالنسبة للتأمين الطبى بكشف، وإرتفاع قيمة الاحتياطيات الصافية باستخدام معدلات الوفاة الناجمة عن مثيلاتها من الجداول المستخدمة فى السوق المصري وذلك بالنسبة للتأمين المؤقت أما التأمين المختلط فتتقارب الاحتياطيات فيه ، ومن نتائج الدراسة أيضاً كان إنشاء قاعدة بيانات أساسية لمؤشرات معدلات الوفاة الخام .

وقامت اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية، والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1194) لسنة 2018، والتى أسند إليها جمع وفحص وتدقيق البيانات وتحديث الجداول في المستقبل بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع متضمناً إنشاء جداول لمعدلات الوفاة والعجز الكلي والجزئي والأمراض الحرجة، والجداول المرضية لاستحداث منتجات تأمينية لحماية الدخل في حالة المرض ، خاصة للعمالة الموسمية التي قد تتعرض لنقص أو انقطاع الدخل أثناء فترات المرض.

و تهدف اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية إلى توفير التدريب للكوادر الإكتوارية في مصر على الطرق والأساليب المستخدمة في إنشاء تلك الجداول الإكتوارية وتحديثها لتتوافق وتواكب المعايير الإكتوارية الدولية.

وانتهت الهيئة من اعداد الجدول بالفعل و سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد وتهيئة السوق لاستخدام هذا الجدول الإكتواري الجديد؛ ليتم البدء في تطبيقه فعلياً مع المركز المالي المنتهي في يونيو 2022، وذلك لإتاحة فرصة للشركات لوضع ذلك في اعتبارها عند تحديد مخصصاتها الفنية.