الاتحاد الكوري الجنوبي يخاطب نظيره المصري لتأكيد سداد قيمة الطائرة الخاصة بالكامل

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من نظيره الكوري الجنوبي يؤكد فيه أنه سدد بالفعل كامل قيمة الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول، إلى الشركة الوطنية مصر للطيران تنفيذًا لبنود التعاقد.

وشدد الاتحاد الكوري الجنوبي في خطابه لنظيره المصري، على التزامه الكامل بتنفيذ كافة بنود العقد الموقع بين الطرفين بشأن المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره الكوري الجنوبي المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري بالعاصمة سول.

في سياق متصل، يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ماولاي استعدادًا لخوض مباراة الغد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويغيب عن منتخب مصر فى مواجهة إثيوبيا كل من محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه الذين تخلفوا عن السفر مع الفراعنة لمالاوي للإصابة، وكذلك ياسر إبراهيم لإصابته بنزلة برد، ومحمد عبدالمنعم لاستكمال برنامجه التأهيلى في القاهرة.