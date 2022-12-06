«الاتحاد العقارية» تطلق أول مشروع لها منذ 7 سنوات بتكلفة 436 مليون دولار

أطلقت شركة “الاتحاد العقارية”، المدرجة في سوق دبي المالي أول مشروع جديد لها منذ 7 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.6 مليار درهم (436 مليون دولار).

قالت الشركة في بيان إن المشروع الجديد سيقام في إمارة دبي على مساحة 1.18 مليون قدم مربع، ويتضمن 788 وحدة.تتوقع الشركة البدء في تنفيذ المشروع، خلال الربع الثالث من 2023، وسيتم تسليم الوحدات بحلول الربع الأخير من 2025.

أسهم الشركة

ارتفعت 8% في الدقائق الأولى من تداولات اليوم، وسط نشاط في أحجام التداول هي الأعلى منذ 20 سبتمبر.تلقى العقارات في دبي إقبالاً كبيراً، خاصة على الفئة الفاخرة منها، في الوقت الذي يسارع فيه مطورون عقاريون للاستفادة من ارتفاع الأسعار الحالي.

الاتحاد العقارية

أعلنت مؤخراً إتمام عملية إعادة هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم، تتضمن سداد مبلغ 223 مليون درهم للدائنين، كجزء من خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تمت الموافقة عليها من قِبل جميع الأطراف المعنية.

كانت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمرت في نوفمبر من العام الماضي بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، على ذمة تحقيق بشأن انتهاكات مالية مزعومة لدى إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد.

أعلن المدعي العام الإماراتي العام الماضي عن إجراء تحقيق “كبير” في الانتهاكات المالية المزعومة بالشركة، مما أدى لتدهور أسهمها.

وجاء إطلاق التحقيق في أعقاب تلقي شكاوى من هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي الجهة المنظمة للأسواق، تزعم ارتكاب رئيس مجلس إدارة الشركة ومسؤولين آخرين لانتهاكاتٍ.

وتشمل المزاعم بيع الشركة لعقار بأقل من قيمته الحقيقية، ومخالفات يُشتبه بها لأنظمة معايير المحاسبة لإخفاء الخسائر