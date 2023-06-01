الاتحاد العربي للتأمين يجدد لشكيب أبو زيد كأمين عام لولاية جديدة

استضاف رئيس الاتحادين الجزائري والعربي يوسف بن ميسية، على هامش المؤتمر الـ49 لمنظمة التأمينات الإفريقية (AIO) الذي أُقيم فى الجزائر خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر مايو الماضي، وانعقد اجتماعي اللجنة التنفيذية ومجلس الاتحاد العام العربي للتأمين.

وانعقد الاجتماع يومي 29 و 30 مايو الماضي برئاسة يوسف بن ميسية رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وناقش الاجتماعان مجموعة من البنود خلصت إلى مجموعة من القرارات.

وتقرر خلال الاجتماع تجديد مدة ولاية لشكيب أبوزيد كأمين عام للاتحاد العام العربي للتأمين لمدة 4 سنوات.

شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين

ويأتي قرار التجديد لأبوزيد بالنظر للقفزة النوعية التي عرفها الاتحاد خلال الأربع سنوات الماضية منذ الأول من يونيو 2019 وللإنجازات التي ساهمت في تطوير عمل الاتحاد العام العربي للتأمين وآليات العمل به، ليصبح قيمة مضافة حقيقية لصناعة التأمين العربية.

ومن جهته شكر شكيب أبوزيد رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد على تجديد الثقة، كما أعرب عن امتنانه لكافة شركات التأمين العربية أعضاء الاتحاد العام العربي للتأمين على دعمهم الدائم لأنشطة الاتحاد.

وأضاف أنه منذ توليه مسئولية الأمانة العامة للاتحاد عمل مع فريق الأمانة العامة على توفير منصة معلومات ضخمة تربط بين كل أطراف العالم العربي، ولهذا الغرض تم إطلاق دليل شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء العرب وهو يتضمن كل إحصائيات الأسواق والبيانات المالية للشركات لإعطاء قيمة مضافة لقطاع التأمين بالوطن العربي.

وأوضح أيضاً أن الاتحاد يسعى دائماً من خلال النشرة الإلكترونية الأسبوعية ومجلة التأمين العربي لنشر المقالات والأبحاث والدراسات التي من شأنها مساعدة الباحثين والمهتمين بصناعة التأمين للحصول على احدث المعلومات والدراسات، بالإضافة إلى مكتبة التأمين المدرجة على الموقع الإلكتروني للاتحاد ونحن في الاتحاد حريصين على تحديثها وتغذيتها بالمقالات والاحصائيات والابحاث.

فضلا عن الندوات الافتراضية (Webinars) التي قام الاتحاد العام العربي للتأمين بتنظيمها على مدار عامين، حرص خلالها على استعراض القضايا ومستجدات الأسواق العالمية والعربية وكان فرصة لتبادل الأراء والانفتاح على تجارب الأسواق المختلفة.

وأشار أبوزيد أنه خلال فترة توليه، اعتمد الاتحاد العام العربي للتأمين استراتيجية التحول الرقمي والترسيخ لذلك، ليس فقط على مستوى صناعة التأمين العربية فقط بل في عمل الأمانة العامة.

ويُعد مشروع الإصدار الإلكتروني للبطاقة البرتقالية والذي تم إطلاقه بشكل تجريبي منتصف عام 2022، وكذلك اعتماد الإصدار الإلكتروني للبطاقة البرتقالية مع مطلع العام الحالي خير دليل على إيماننا بضرورة اخذ خطوات سريعة وجدية نحو الرقمنة، وتشجيع كافة اضلاع العملية التأمينية على تبني الرقمنة والعمل تحسين صورة الصناعة ومساهمتها في الناتج القومي الخام للدول العربية، وجعل الاتحاد العام للتأمين يلعب دوراً مركزياً في الجهود الإقليمية لتحقيق الشمول المالي وتقليص الفجوة التأمينية.

وشدد في حديثه على أن الاتحاد العام العربي للتأمين خلال الفترة الأخيرة أولى اهتمام خاص بتشجيع المهنيين على الانخراط في العمل العام من خلال الانضمام في الروابط الفنية العاملة تحت مظلة الاتحاد العام العربي للتأمين، ففي مارس هذا العام تم تأسيس رابطة الاكتواريين العرب تلى ذلك المشاركة في إقامة أول مؤتمر للاكتواريين العرب. ولا ننسى ايضاً عمل الاتحاد خلال الأونة الأخيرة على إعادة تفعيل اعمال رابطة وسطاء التأمين العرب والتي ستؤتي بثمارها بمساعدة اعضاء الرابطة قريباً.

تأسس الإتحاد العام العربي للتأمين سنة 1964 ، و هو الجهة الوحيدة الممثلة – على صعيد الوطن العربي – لشركات التأمين و إعادة التأمين و الإتحادات و هيئات مراقبي التأمين و شركات الوساطة و الخدمات الطبية.