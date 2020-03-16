الاتحاد العربي للتأمين : «كورورنا» وضع العالم تحت ضغط والحل رفع الإجراءات الوقائية

كشف شكيب أبو زيد أمين عام الاتحاد العربى للتأمين أن كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا وضع العالم كله تحت الضغط ولذا فإن الحل فى رفع تدابيرنا وإجرائتنا الوقائية التى يمكنها حمايتنا من التهديد الخطير.

وأشار أبو زيد فى كلمة وجهها إلى كافة أعضاء الاتحاد العربى للتأمين إلى أن صناعة التأمين يمكنها أن تلعب دورآ هاما وكبيرآ فى زيادة الوعى والمعروفة لدى الجمهور ودعم جهود منظمة الصحة العالمية بمخاطر فيروس كورونا .

التوعية بخطورة كورونا على مستوى الشركات

وأكد أنه من الواجب على مستوى قطاع التأمين وداخل الشركات لابد من التوعية الكاملة وتجنب أى سلوكيات تعرض العاملين لخطر انتقال فيروس كورونا وذلك من خلال تدابير النظافة الجيدة والإستعداد الجيد كفيلان بالمساعدة بالشكل المطلوب .

وشدد على أن الشفافية مطلوية لتقييم مخاطر البلدان ووضع استيراتيجيات لإحتواء الفيروس.

وتابع شكيب أبو زيد أن الاتحاد يتواصل بشكل مستمر مع أعضاؤه من خلال النشرات الدورية التى يصدرها الاتحاد العربى للتأمين وأدوات التواصل الاجتماعى.

ومن المعروف أن شكيب تم انتخابه لمنصب الامين العام للإتحاد العام العربى للتأمين خلفاً لعبد الخالق رؤوف خليل الذي شغل هذا المنصب لمدة عشرين عاماً فى ابريل من العام الماضى بدولة تونس العربية.

ويقوم الإتحاد العام العربى للتأمين بدور كبير فى المرحلة الحالية أهمها لم شمل شركات التأمين العربية وتطوير عمل الإتحاد وفقآ لخطته التى تعتمد على تطوير على أحدث الأساليب الفنية والتكنولوجية.

تطوير عمل الاتحاد بأحدث الأساليب التكنولوجية

وأكد على استمرار الاتحاد فى تحسين الأداء الفنى لأنشطة التأمين المختلفة وذلك بعد أن زادت حدة التنافسية فى الأسواق العربية وهو مايستلزم تطوير المنتجات التأمينية وابتكار اخرى تساهم فى سد الفجوة التأمينية .

ويهدف الاتحاد العام العربى للتامين إلى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وإعادة التأمين العربية.