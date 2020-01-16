الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يعلن مشروع مؤشر الدول العربية قبل نهاية مارس

عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعا الأسبوع الجاري بمدينة أبوظبي، وذلك للاطلاع على سير العمل بمشروع المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، والاتفاق على التعديلات الأخيرة، تمهيدًا لإطلاق المؤشر والإعلان عنه رسميا.

من المتوقع الإعلان عن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي خلال مؤتمر دولي سيتم تنظيمه خلال الربع الأول من العام الجاري.

حضر الاجتماع الدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والدكتور هشام دنانة مستشار الاتحاد، وفريق العمل بالاتحاد.

ومن جانبه، قال د. علي الخوري: “يعد المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي أحد المبادرات المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، كمبادرة فريدة من نوعها، سواء على مستوى المنطقة أو العالم، في ظل عدم وجود مؤشر متخصص وجامع لمكونات الاقتصاد الرقمي على المستوى العالمي حتى الآن.

كما أوضح أن المؤشر الجديد يهدف إلى تقديم قياسات تفصيلية ومرئية للمحاور الاستراتيجية الواردة بالخطة، بالإضافة إلى تقديم صورة كاملة لكل دولة عربية عبر 41 مؤشرا فرعيا يوضح مدى تنافسيتها وتقدمها على صعيد كل مؤشر فرعي، مما يساهم في مساعدة صانع القرار بالدول العربية على تحديد الأولويات الأساسية التي تمكنها من تحسين قدراتها الرقمية، وتحقيق نتائج اقتصادية أفضل باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهود جماعية وثنائية مع الدول العربية والجهات المعنية، لدعم الجهود المشتركة لدفع برامج ومشاريع الاقتصاد الرقمي، ودعم الجهود الحكومية في تعزيز وتحسين التنافسية والتصنيف الخاص بكل دولة، بما يسهم في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة.