الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى: 26.5 تريليون حجم القطاع المالي العالمي خلال 2022

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى، إن حجم القطاع المالي العالمي، يقدر بحوالي 26.5 تريليون دولار عام 2022.

وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر « الناس والبنوك»، والذي يقام تحت عنوان« دور القطاع المصرفي في دعم القطاع الوطني»، أن التكنولوجيا المالية هي التطبيقات والابتكارات التي تسعى لمنافسة وتطوير الأساليب المالية التقليدية عند تقديم الخدمات المالية حيث تعتبر صناعة ناشئة تستخدم التكنولوجيا الذكية لتحسين تقديم الخدمات والأنشطة في مجال العمل المصرفي ومنها استخدام الهواتف الذكية في جميع الخدمات المالية، المصرفية وإنشاء البنوك الرقمية أو بنوك الإنترنت، والتي تهدف لجعل الخدمات المالية في متناول الجمهور العام.

وتابع غنيم أن حجم التعامل بالتكنولوجيا المالية ( الفينتك ) عالميا عام 2021، 210 مليار دولار، ويقدر عام 2022 بحوالي 1% من حجم القطاع أي 265 مليار دولار عام 2022 .

وتتناول الجلسة الثانية والأخيرة تحت عنوان الدمج المجتمعي والجغرافي للبنوك، دور البنوك في الدمج المجتمعي لجميع الفئات سواء المرأة أو الشباب وذوي الهمم، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على الانتشار الجغرافي لفروع البنوك وقنوات الاتصال لخلق فرص عمل للشباب ورفع الكفاءة المصرفية.