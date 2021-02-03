الاتحاد العربي للأسمدة : بدء فعاليات الندوة الفنية الأولى بأسوان

افتتح المهندس عادل كريم ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة ، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن بجمهورية العراق ، الندوة الفنية الأولي والتي تعقد بمدينة أسوان في الفترة ما بين 3-4 فبراير 2021.

وأكد رئيس الاتحاد العربي أهمية متابعة الموضوعات التي يناقشها برنامج الندوة الفنية، والتي تستعرض أهم المستجدات التقنية بتكنولوجيا صناعة الأسمدة من خلال مجموعة متميزة من المتحدثين العرب والأجانب.

وتهدف الندوة والاتحاد بشكل عام إلى بناء وتبادل المعرفة والوقوف على المستجدات العالمية للتكنولوجيا الصناعية، وأشار إلى أن الندوة تستضيف عددا من المشاركين من أكثر من 35 شركة عربية وعالمية، مما يعكس الاهتمام بهذا الحدث الهام، والذي يتناسب مع متطلبات الصناعة والطلب المتزايد على الأسمدة بمنتجاتها المختلفة بغرض تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة – ممثل صناعة الأسمدة المصرية بمجلس إدارة الاتحاد، عن بدء فعاليات الندوة الفنية حيث تستمر أعمال الندوة على مدار يومان متتاليين، عبر خاصية التواصل عن بعد والحضور الفعلي، والتي يوفرها الاتحاد عبر منصة متخصصة للتواصل بين الحضور من البلاد المختلفة، مشيرًا إلي ان برنامج اليوم الأول قد شهد عددا من الموضوعات المحورية.

وتطرقت أوراق العمل إلي: التعافي من فيروس كورونا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحلول الرقمية لتحسن النظم والحلول العملية داخل مصانع الأسمدة، والتشغيل السلس لمحطات اليوريا، والمحفزات التخليقية لمحولات الأمونيا وعمليات التحكم بالمغنسيوم وتجديد الخيارات، وإمكانيات تنويع المنتجات، أحدث الابتكارات الخاصة بحمض النيتريك، تكنولوجيا إنتاج الأسمدة المتخصصة.

يذكر أن الندوة الفنية الأولي الاتحاد يشارك بها أكثر من 140 مشارك من 22 دولة حول العالم، في حين تشارك أكثر من 35 شركة من البلدان التالية مصر، الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، ليبيا، المغرب، الإمارات العربية، باكستان، بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، سويسرا، الهند، اليابان، هولندا، روسيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.