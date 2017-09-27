الاتحاد العربى لمنتجى الأدوية يفتتح معرضه بالقاهرة

عطا الله: نعمل على ربط مصانع الأدوية العربية لتوفير العملةأحمد صبرىافتتح الاتحاد العربى لمنتجى الادوية والمستلزمات الطبية معرضه الاول. اليوم الذى يقام تحت عنوان " ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية" باحد فنادق القاهرة. ايام 27و28سبتمبر الحالى، وذلك بحضور ممثلين عن تسع دول عربية.وقال الدكتور جو

عطا الله: نعمل على ربط مصانع الأدوية العربية لتوفير العملة





أحمد صبرى

افتتح الاتحاد العربى لمنتجى الادوية والمستلزمات الطبية معرضه الاول. اليوم الذى يقام تحت عنوان ” ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية” باحد فنادق القاهرة. ايام 27و28سبتمبر الحالى، وذلك بحضور ممثلين عن تسع دول عربية.

وقال الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة وعضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصيادلة العرب ان الاتحاد يعمل خلال المرحلة المقبلة على توحيد تسجيل الدواء فى الدول العربية حيث يوجد لدى الدول العربية. سوق قوى يستطيع بالتعاون الذى نسعى اليه الى انشاء مصانع دواء مشتركة.

وأضاف فى كلمته بالمؤتمر المنعقد على هامش المعرض، أن المجتمعين سيخرجون بعدة توصيات تهدف إلى تعزيز التصدير بين الدول العربية وتنسيق عمل المصانع، بحيث يقام مصنع فى مصر لإنتاج صنف دوائي، ومصنع بالأردن لإنتاج صنف آخر حتي يحدث تكامل إنتاج جميع الأصناف.

وأضاف فى تصريحات لـ”المال” على هامش المؤتمر، أن تفعيل هذا الاتفاق سيؤدى إلى توفير الأدوية الناقصة محليا وتوفير العملة الصعبة وزيادة الدخل والتصدير بين الدول العربية وتقليل الاعتماد على منتجات الشركات الأجنبية.

وأوضح أن المؤتمر سيشدد فى توصياته على ضرورة انشاء مصنع خامات أدوية عربى لتوفير المادة الخام محليا بدلا من الاعتماد على الاستيراد. اضافة الى. العمل على انشاء السوق العربية المشتركة .

وناقش. المؤتمر المشاكل العلمية والمهنية لصناعة الدواء والتحديات التى تواجه المنتجين العرب، ويشمل. محاضرات علمية وورش عمل عن المشكلات التى تواجه صناعة الدواء العربية.