الاتحاد العربى للجلود يخطط لإقامة مكاتب إقليمية فى 10 دول

❐ السعودية وتونس والمغرب فى المقدمة محمد ريحان يخطط الاتحاد العربى للجلود لافتتاح مكاتب إقليمية تابعة له، فى أكثر من 10 دول عربية خلال العامين المقبلين، لدعم وزيادة التجارة البينية العربية والاستتثمارات المشتركة فى مجال الجلود والمنتجات الجلدية. وقال يحيى زلط، نائب رئيس الاتحاد العربى للجلود فى ت

❐ السعودية وتونس والمغرب فى المقدمة

محمد ريحان

يخطط الاتحاد العربى للجلود لافتتاح مكاتب إقليمية تابعة له، فى أكثر من 10 دول عربية خلال العامين المقبلين، لدعم وزيادة التجارة البينية العربية والاستتثمارات المشتركة فى مجال الجلود والمنتجات الجلدية.

وقال يحيى زلط، نائب رئيس الاتحاد العربى للجلود فى تصريحات لـ” المال”، إن الدول العشرة من بينها السعودية وتونس والمغرب والسودان والعراق، لافتا إلى أنه يتم حاليا الترتيب مع المسئولين بتلك الدول، وإخطارها لبدء إنشاء المقرات.

وأوضح أن دور تلك المكاتب سيتمثل فى التواصل مع الجهات المعنية والغرف والتجمعات اوالشركات ذات الصلة، فضلا عن تطبيق استراتيجية الاتحاد بشأن قطاعات الجلود والصناعات الجلدية فى الوطن العربى، ومواجهة التحديات المواجهة لزيادة التجارة العربية البينية.

وأضاف زلط أنها ستعمل ايضا على اقامة معارض دائمة للجلود والصناعات الجلدية فى البلدان العربية للترويج وزيادة التصادرات ،ما يسمح بنقل الخبرات الجيدة والتصميمات المختلفة ،فضلا عن المساهمة فى ابرام استثمارات مشتركة بين رجال الاعمال العاملين بالنشاط.

وأشاد زلط بمجهود رئيس الاتحاد بسام فرشوح، على مستوى اقامة المقرات خلال المرحلة المقبلة ، عبر استراتيجية واضحة وقدرة تسويقية عالية، ما يعود بالنفع على أنشطة الجلود فى الدول الاعضاء بالاتحاد.

واكد وجود عدة تحديات تواجه زيادة التعاون الاقتصادى البينى العربى منذ فترة طويلة، وعلى رأسها عدم التزام بعض الدول بالاتفاقيات المبرمة، مثل الكوميسا، التى تتجاهل السودان الالتزام بها تماما، الى مشاكل اجرائية لها علاقة بالجمارك.

وفى سياق اخر قال زلط ، ان شركة الجلود المتطورة ، التى يرأس مجلس ادارتها ، ستنتهى من تنفيذ اكثر من %85 من وحدات مدينة الصناعات الجلدية التى يتم انشائها فى العاشر من رمضان.

وتصل اجمالى الوحدات المستهدف اقامتها فى المدينة الجديدة نحو 113 وحدة انتاجية ، تعمل جميعها فى مجال الصناعات الجلدية وممستلزماتها.

واوضح أن إجمالى الاستثمارات الفعلية لمدينة ا تصل الى نحو 3 مليارات جنيه شاملة الانشاءات والماكينات، فيما تصل استثمارات المرحلة الاولى فقط نحو 1.5 مليار جنيه.

ومن المقرر ان تضم المدينة مولا تجاريا ومعرضا كبيرا لبيع منتجات كافة مصانع المدينة.

وتابع أن صناعة الجلود المحلية تعانى عدة مشاكل ، فى مقدمتها نقص الجلد الطبيعى اللازم للتصنيع ، نتيجة تصدير وتهريب الجلود المحلية الى الخارج ، لافتا الى أن %99 من الاحذية الحريمى يتم تصنيعها فى مصر حاليا عبار عن «جلد صناعى»، ما يعنى ضرورة توفير الجلد الطبيعى الذى تنتجه المدابغ للمصانع المحلية التى تعتمد على الجلد المستورد.

ووفقا لبيانت غرفة صناعة الجلود فأن القطاع يساهم بنحو %18 من الناتج المحلى ، و يعمل به نحو 17.6 ألف منشأة صناعية ، توفر نحو 270 ألف فرصة عمل ،برأسمال يصل الى اكثر من 4.5 مليار جنيه.

وبلغت واردات مصر من الجلود والمصنوعات الجلدية نحو 720 مليون جنية بنهاية عام 2016 ، تشمل جلود خام ، ومصنوعات جلدية جاهزة مثل “الحقائب، والأغلفة والعلب، أحزمة وحمالات، قفازات، تيكيت وبادجات، سيور للأحذية.

فيما يستهدف المجلس التصديرى للجلود ، الوصول بصادرات مصر من الجلود والمنتجات الجدية بنحو 150 مليون دولار بنهاية 2017 ، ما يعادل 2.6 مليار جنيه.