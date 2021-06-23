الاتحاد العربى للتأمين يعقد الشهر المقبل ندوة عن كيفية دعم الشركات الإقليمية للتكافل

يعقد الاتحاد العام العربي للتأمين ندوته الافتراضية السابعة يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو المقبل تحت عنوان: ” مستجدات التكافل وآفاق التطور” كيف يمكن لشركات إعادة التأمين الإقليمية دعم صناعة التكافل؟”

وتناقش الندوة التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلى وكيف لشركات التأمين المتواجدة فى المنطقة دعمها فنيا وتقنيا وبصور أخرى كثيرة.

مناقشة أسباب ضعف الثقافة التأمينية المرتبطة بالتكافل

وفى بيان للاتحاد العام العربى للتأمين اليوم تمت الإشارة إلى التجربة القصيرة نسبياً لشركات التأمين التكافلى والتى لا تتجاوز 42 سنة بالأسواق وأنه مازال هناك ضعف بالثقافة التأمينية.

خاصة أن ما يميز التكافل هو الالتزام بالضوابط الشرعية، فباستثناء بعض الأسواق لا تزال الحصة السوقية لشركات التكافل لم ترتق إلى المستوى الذي كان مخططا له.

بالرغم من أن هذا النشاط يسر الوصول واختراق شرائح تأمينية لم تكن مندمجة ماليا من قبل.

وستتطرق الندوة الافتراضية السابعة للاتحاد العام العربى للتأمين إلى تقييم التجربة التكافلية للوقوف على نجاحاتها وعلى الأسباب التي يمكن أن تكون أعاقت نموها.

وسيطرح القائمون على الندوة كيفية دعم صناعة التأمين التكافلى بعد تراجع بعض شركات إعادة التكافل الإقليمية خلال العشر سنوات الأخيرة.

طرح حلول من شأنها أخذ انطلاقة جديدة للتأمين الإسلامى

يفرض على شركات التكافل وإعادة التكافل والمهتمين الوقوف على العوائق وسبل تجاوز التحديات، حتى تتمكن صناعة التكافل من أخد انطلاقة جديدة.

ويحاضر فى الندوة الافتراضية السابعة التى ستنعقد الواحدة ظهرا فى السابع من يوليو المقبل شكيب أبو زيد أمين الاتحاد العام العربى للتأمين ويوسف الفاسي الفهري الرئيس التنفيذي – شركة SCR – شركة إعادة التأمين المركزية.

تعرف على متحدثى ومديرى الافتراضية السابعة للاتحاد العربى

ومحمد يعقوب – الرئيس التنفيذي – لهانوفر ري – البحرين سابقا ، وعضو مجلس إدارة شركة دار التكافل ومارسيل عمر باب رئيس إعادة التأمين الماليزي التقليدي وإعادة التكافل بشركة سويس ري.

كما يحاضر فى ذات الندوة محمد الصغير الرئيس التنفيذي لشركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين ومحمد بن عربية – مدير عام سلامة للتأمين الجزائر.

وسيقوم بإدارة المناقشات كل من أبوبكر أجدير- شريكو IFAAS و ريس رافس الرئيس التنفيذي CFPA.

ومن المعروف أن الاتحاد العام العربي للتأمين تأسس سنة 1964 وهو الجهة الوحيدة الممثلة – على صعيد الوطن العربي – لشركات التأمين وإعادة التأمين والاتحادات وهيئات مراقبي التأمين وشركات الوساطة والخدمات الطبية.