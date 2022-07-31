الاتحاد العربى للتأمين يضع 6 سيناريوهات لنمو الصناعة حتى 2030

◗❙أفضلها يستهدف 133 مليار دولار أقساطا وأقلها يقف عند 67 مليارات

◗❙ضرورة توافر حوافز ضريبية للإقبال على النشاط

◗❙أهمية «الإلزامية» فى زيادة المعدلات

◗❙تقسيم الأسواق إلى متقدمة ومتطورة وناشئة

◗❙الشمول المالى ضمن الأهداف وإعادة تأهيل العاملين

◗❙الإعلام يلعب دورا محوريا فى دمج الشباب

◗❙من الضرورى إعادة تأهيل الهياكل الإدارية للشركات والإسراع فى «الرقمنة»

◗❙تكاتف الجهات الرقابية وكيانات القطاع مهم لتحقيق الأهداف

كشف الاتحاد العربى للتأمين فى دراسة أجراها حديثا عن 6 سيناريوهات لنمو صناعة التأمين العربية حتى عام 2030 من خلال أهداف طموحة، موضحا أن تحقيق أى هدف سواء على مستوى بلد أو شركة مرهون بتوافر عدة عناصر وهى: إستراتيجية طويلة الأمد ورغبة قوية فى الوصول إلى أهداف طموحة قابلة للتحقيق، وتوفير كل الوسائل المتاحة أو الممكنة لبلوغ الأهداف (الموارد البشرية ، التشريعات، الحوافز، الرقمنة) وتوافر خارطة طريق مرحلية (3 سنوات) مع تحديد أدوار كل الأطراف ذات العلاقة والمسئولين عن تنفيذ بنود وأهداف الخطة.

واعتبر الاتحاد فى دراسة تنشرها «المال» أن كل البلدان العربية وحكوماتها والمسئولين عن التأمين يطمحون إلى الرقى بالصناعة، لافتا إلى أن ما ينقص الصناعة هو التخطيط لمدة طويلة (10 سنوات) وانخراط كل الأطراف فى العملية التنموية، بالنظر إلى ما حققته بعض الأسواق خلال العشرية الماضية فبالإمكان استنساخ التجارب الناجحة والتنسيق بين الأسواق.

ووفقا للدراسة بلغت نسبة أقساط التأمين إلى الناتج القومى العربى %1.53 مقارنة مع المتوسط العالمى %7.17 وبالنظر إلى عدد سكان المنطقة العربية وحجم اقتصاداتها فإن تجاوز عتبة 2 أو %3 كنسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى العربى يعتبر «أضعف الإيمان».

ووضع الاتحاد العربى هدفا فى دراسته وهو بلوغ نسبة أقساط التأمين إلى الناتج القومى العربى %3 مشيرا إلى أن هناك بلدان قريبة من بلوغ هذا الهدف لذا من المفترض أن تكون أهدافها أكثر من %3 وهناك دول غنية لم تصل إلى هذه النسبة بسبب ارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالى (دول الخليج)، وهناك دول النسبة بها أقل من %1 فبالتالى لن يكون من السهل عليها بلوغ نسبة %3 خلال 10 سنوات.

وأكد أن تحقيق نسبة نمو %10 فى الأقساط طموح جدا إلا أنها وحدها ليست كافية لتحقيق تنمية حقيقية، ولوضع صناعة التأمين العربية على خارطة التأمين العالمية.

وأوضح أنه لا يمكن أن نتنبأ بأسعار صرف العملات المحلية لذا اعتبر – فرضيا – أن سعر الصرف سيظل ثابتا ولن يطرأ عليه أى تغيير وهذا ليس ممكنا بطبيعة الحال، لكن الأسواق تنمو وتحتسب نسب نموها بالعملات المحلية وما الدولار إلا وسيلة للمقارنة وتجميع إجمالى الأقساط .

وتستعرض «المال» السيناريوهات التى رصدتها الدراسة التى أجراها الاتحاد العربى للتأمين وتتضمن السيناريو الأول : وهو إعادة إنتاج نفس النسب التى نمت بها الأسواق العربية فى السنوات الماضية (2019-2016) والثانى فهو تحقيق متوسط نمو %5 فى إجمالى أقساط التأمين، والثالث تحقيق أقساط التأمين فى المنطقة العربية بمعدل نمو %7 أما الرابع فهو تحقيق أقساط التأمين العربية معدل نمو %10 وبالنسبة للخامس فهو بلوغ نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى الخام %3 .

أما السادس فهو تقسيم الأسواق العربية إلى 3 فئات (أسواق متقدمة نسبيا – أسواق متطورة- أسواق ناشئة).

وافترضت السيناريوهات أن نسبة النمو الاقتصادى خلال العشر سنوات المقبلة هى نفسها التى كانت عليها فى الفترة من 2016 وحتى 2019 معتبرة أن عام 2020 استثنائيا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لذا لم يتم أخذها فى الاعتبار.

سيناريو «كارثى ومتشائم»

ووضع الاتحاد العربى للتأمين ملاحظاته على تلك السيناريوهات فبالنسبة للسيناريو الأول فإذا اعتمدنا منطق النمو بنفس معدلات النمو خلال السنوات الماضية (2019-2016) مع الأخد بعين الاعتبار عناصر القوة والضعف فإنه بدون شك لن يتطور قطاع التأمين بشكل ملفت، لذا فهذا السيناريو «كارثى بامتياز ومتشائم»، لأنه وفقا له سوف يبلغ حجم أقساط التأمين فى المنطقة العربية 67 مليار دولار فى عام 2030 مما يُـبقْـى صناعة التأمين العربية لاعبا هامشيا على الصعيد العالمى ولا تتعدى حصتها فى أقساط التأمين العالمية %1 فى أحسن الأحوال وبالتالى فإن «الاستمرار على نفس الوتيرة لن يساهم فى تقدم صناعة التأمين العربية بشكل ملحوظ لذا يجب إعادة النظر فى إستراتجيات وأهداف الصناعة والاتحادات».

وبالنسبة للسيناريو الثانى وهو %5 نسبة نمو أقساط التأمين، أوضح الاتحاد أنه لا يختلف كثيرا عن الأول لأنه ينتهى بمستويات أقساط ليست مرتفعة ولكن الأسوأ من هذا أن نسبة التأمين فى الناتج القومى الإجمالى لن تتغير بشكل ملحوظ ، وفقا لهذا السيناريو من المتوقع بلوغ حجم أقساط التأمين العربية 70 مليار دولار فى 2030.

معدل النمو لا يكفى

وبخصوص السيناريو الثالث وهو %7 نسبة نمو أقساط التأمين، قال الاتحاد العربى إن هذه النسبة وإن كانت مرتفعة نسبيا لكنها ليست كافية للارتقاء بالصناعة، ووفقا لهذا السيناريو من المتوقع بلوغ حجم أقساط التأمين فى المنطقة العربية 84 مليار دولار فى 2030 أى ضعف ما نحن عليه الآن.

وبالنسبة للسيناريو الرابع وهو تحقيق %10 نسبة نمو أقساط التأمين فى المنطقة العربية، أشار إلى أن هذا السيناريو طموح لكنه لا يفى بهدف %3 كنسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى الإجمالى، ووفقا لهذا السيناريو سوف تبلغ أقساط التأمين العربية 111 مليار دولار فى 2030.

أما السيناريو الخامس وهو %3 نسبة الأقساط فى الناتج القومى الخام، فهذا السيناريو طموح جدا وترجمته على أرض الواقع تتطلب قرارات وإستراتيجيات محلية جريئة فى غاية الطموح، ووفقا لهذا السيناريو سوف تبلغ أقساط التأمين فى المنطقة العربية 133 مليار دولار فى 2030.

ولم يبد الاتحاد ملاحظات على السيناريو السادس وهو تقسيم الأسواق العربية إلى 3 فئات (أسواق متقدمة نسبيا – أسواق متطورة- أسواق ناشئة).

واعتبر الاتحاد أنه يمكن تحقيق تلك السيناريوهات فى بعض الدول العربية دون الأخرى التى لا تزال تعانى من اضطرابات .

الغرض من افتراض السيناريوهات

وأكد الاتحاد العربى للتأمين أن الغرض من كل هذه السيناريوهات هو محاولة استشراف آفاق تطور صناعة التأمين العربية حتى عام 2030 لافتا إلى أن السيناريوهات مكنت الصناعة من فهم أن سيناريو النمو على نفس الوتيرة التى كان عليها فى السنوات الماضية 2016-2019 وسيناريو النمو %5 غير قادرين على إدخال صناعة التأمين العربية إلى نادى الدول الكبرى، بحيث سوف يظل العالم العربى لا يمثل أكثر من %0.7 من إجمالى الأقساط على الصعيد العالمى.

كما أن السيناريو المتوسط %7 وإن كان الأقرب إلى الواقع سوف يمكن صناعة التأمين العربية من مضاعفة الأقساط فى عام 2030 لتصبح حوالى 80 مليار دولار، لكن مع وتيرة النمو الاقتصادى ستبقى نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى ضعيفة ولن تعرف قفزة نوعية حقيقة.

وكشف الاتحاد أن هذا السيناريو (%7) وإن اعتبرناه قابلا للتحقق إلا أنه لا يفى بهدفين أولهما : تجاوز عتبة %2 كنسبة أقساط التأمين العربى من مجمل الأقساط على الصعيد العالمى، وثانيهما: حدوث قفزة نوعية فى مساهمة التأمين فى الناتج القومى العربى.

قطاع التأمين

صناعة التأمين العربية و نادى الكبار

واعتبر أن تحقيق %10 نسبة نمو إجمالى أقساط التأمين و%3 نسبة التأمين فى الناتج القومى الخام أو أحد هذين الهدفين على الأقل هو الكفيل بإدخال التأمين العربى إلى نادى كبار منتجى التأمين والحد من الفجوة التأمينية التى تعانى منها بلداننا.

وأكد الاتحاد أن هدف التأمين هو درء المخاطر والتعويض عنها، فلابد من وقفة جدية أمام واقعنا الحالى لتحليله ولاتخاذ ما هو مناسب كإستراتيجيات وسياسات على المستوى الوطنى؛ إذ كانت الأهداف مشتركة فتحقيقها مسئولية كل سوق على حدة وعلى جميع مستوياته : الحكومى والرقابى ، الجمعيات والاتحادات، لكن الأهم الشركات، فى عصرنا الحالى لا يمكننا اختزال أهداف أى شركة فى تحقيق الأرباح لمساهميها فقط ، وهناك ضرورة لأن تكون للشركات أهداف وطنية ومجتمعية.

ولفت الاتحاد العربى للتأمين إلى أنه يجب على اتحادات وجمعيات التأمين والشركات تطوير أسواقها حتى تنمى محفظتها، بالتالى سيكون عليها من الواجب الانخراط فى العمل من أجل أهداف العشرية.

نتائج الدراسة

وبعد دراسة كل السيناريوهات توصل الاتحاد العربى للتأمين إلى خلاصة بديهية وهى أن كل الأسواق لا يمكنها النمو بنفس الوتيرة وهى أن هناك أسواقا تجاوزت أو على وشك أن تتجاوز عتبة %3 كنسبة فى الناتج القومى الإجمالى وبالتالى يجب وضع هدف طموح لها أكثر من %3 لذا ارتأينا أن هدف %5 قابل للتحقق فيها (المغرب – الإمارات) فهاتين السوقين يمكن تصنيفهما بالمتقدمة نسبيا.

وأضاف الاتحاد أن هناك أسواقا نسبة التأمين فى ناتجها القومى تتراوح من 1 إلى %2 وبالتالى يتوقع لها أن تكون قادرة على بلوغ نسبة %3 خلال عشر سنوات، هذه الأسواق تعتبر متوسطة لكنها واعدة.

واعتبر أن هناك أسواقا تعثرت فى السنوات الماضية بسبب الوضع الجيوسياسى ولم تتمكن من تحقيق إجمالى أقساط يفوق 500 مليون دولار (اليمن- السودان- سوريا) كون هذه الأسواق لا تزال ناشئة وتعانى من تبعات الوضع الجيوسياسى لا يجعل منها أسواقا غير قادرة على النمو بوتيرة عالية، على سبيل المثال: العراق بثرواته النفطية وزراعته، سوريا بإمكانياتها، فمع استتباب الأمن وإعادة الإعمار بإمكان هذه الأسواق أن تحقق أرقاما عالية فى العشرية القادمة.

وأكد الاتحاد أنه بالنظر إلى ما سبق فإنه على أى سياسة تنموية تهدف إلى تطوير صناعة التأمين أن تضع لنفسها أهدافا عشرية، بالنسبة للفئة الأولى المتقدمة نسبيا، كما يجب أن يكون مستوى طموح الفاعلين فى السوق تحقيق %5 كنسبة التأمين فى الناتج القومى الخام و/أو تحقيق %10 نسبة نمو سنوى، بالنسبة للأسواق المتطورة (المتوسطة) ، ويبقى الهدف تحقيق %3 نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى والذى بإمكانه أن يتحقق بنسبة نمو لا تقل عن %10 سنويا.

أما بالنسبة للأسواق الناشئة فإذا كان بلوغ نسبة %3 فى الناتج القومى يعتبر هدفا صعب التحقيق، يبقى الهدف الثانى وهو %10 نموا فى الأقساط سنويا، انطلاقا من فرضية تقسيم الأسواق إلى ثلاثة مستويات وتحقيق أهداف طموحة لكل سوق سيكون بالإمكان تحقيق إجمالى أقساط بـ 188 مليار دولار.

وسائل النهوض بصناعة التأمين العربية

ولفت الاتحاد إلى أن كل هذه الأهداف والسيناريوهات تستهدف تحقيق هدف واحد وهو حث المسئولين والفاعلين على الاهتمام بالتأمين وإعطائه الأهمية القصوى وجعله من أهداف التنمية، كما كشف الاتحاد العربى للتأمين أن الوسائل المتاحة أمام الأسواق لبلوغ أهداف طموحة وهو إطار تشريعى ينظم ويحفز الاستثمار فى شركات التأمين والوساطة وخدمات الطرف الثالث، كذلك وجود حوافز ضريبية لتشجيع الإقبال على كل أنواع التأمين وخاصة تأمينات الحياة والتأمين متناهى الصغر.

وشدد على أهمية وجود اتفاق –إطار بين الأطراف ذات العلاقة التأمينية- وزارات ، سلطة الإشراف، جمعيات، شركات والوسطاء والطرف الثالث، يملى على كل طرف واجباته ويسجل تعهداته وأهدافه، بجانب بلورة إستراتيجيات محلية انطلاقا من الاتفاق –الإطار- تتعهد بموجبها الاتحادات والجمعيات والشركات المكونة لها ببلوغ أهداف العشرية.

وأوضح أنه على مستوى الشركات، سيكون من الضرورى الإسراع فى إعادة تأهيل الهياكل الإدارية، الاندماج الفعلى فى عملية «الرقمنة» لأنها أصبحت واقعا يفرض نفسه، وستكون حجر الزاوية فى كل عملية تطوير وبدونها لن يتحقق أى تقدم ملموس.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى أن بلوغ الهدف المحدد للأسواق هو بالأساس هدف للشركات سيكون على الأخيرة القفز بمبيعاتها والرفع من إجمالى أقساطها عن طريق إدراج منتجات جديدة وجذابة، الالتزام بتسعير الأخطار بشكل لا يضر فى آخرالمطاف بالسوق، مشيرا إلى ضرورة توافر إستراتيجية قوية تجعل من الشمول المالى هدفا مركزيا وهذا يمر عبر التأمين الصحى الشامل، التأمين متناهى الصغر وتقليص الفجوة التأمينية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية.

وكشف الاتحاد أنه لابد للتأمينات الإلزامية أن تلعب دورا أساسيا فى الرفع من الأقساط وتوفير الحماية للمواطنين والممتلكات، لكن التأمينات الإلزامية ليست كافية ويمكن أن تخلق رد فعل سلبى لدى المؤمن لهم، مع إعادة تأهيل العاملين فى التأمين وتشجيع وتكوين الشباب الذى سيعمل فى القطاع ليكونوا صناع النجاح.

وشدد على أهمية دور الإعلام خاصة وسائل التواصل الاجتماعى لدى فئات الشباب، لافتا إلى أن اندماج الشباب لابد وأن يكون عن طريق إستراتيجية إعلامية واضحة الأهداف وطويلة المدى .

وأشار إلى تحقيق السعودية والإمارات قفزات نوعية ونسبة نمو عالية جدا منذ 15 سنة، لافتا إلى أن ما يهمه هو الاستدامة وأن تعم التنمية جميع الدول العربية، إذا كانت الأوضاع الجيوسياسة الحالية لا تسمح بذلك حاليا فهذا لا يجب أن يحبطنا، كما أنه بالإمكان اعتبار ما سبق ضربا من الخيال وكلاما غير واقعى وغير قابل للتطبيق، لكن هناك ضرورة حتمية للنهوض بصناعة التأمين وأن تطور الاقتصاد مرتبط جدليا بتطور صناعة التأمين.

واعتبر الاتحاد أنه من واجب المهنيين والقائمين على القطاع أن تتضافر جهودهم لخلق بيئة تمكن من النهوض بالصناعة؛ موضحا أنه لا يمكن لصناعة وشركات التأمين أن تكتفى بالواقع الحالى أو بنتائجها حتى لو كانت إيجابية جدا، لافتا إلى أنه يجب العمل بشكل مؤسساتى لخدمة الصالح العام لأن صناعة التأمين العربية قادرة على تحقيق أهداف طموحة لأننا نستحق الأفضل.

الجدول التالى يوضح معلومات اقتصادية وتأمينية عن صناعة التأمين العربية والعالمية

البيان 2019 2020 عدد سكان الوطن العربى 427٫870٫273 436٫080٫728 الناتج القومى الإجمالى للمنطقة العربية بالمليار دولار 2٫811٫000 2٫530٫186 الناتج القومى الإجمالى العالمى بالمليار دولار 87٫608٫000 84٫705٫426 نسبة مساهمة الناتج القومى العربى فى العالمى % 3.21 2.99 إجمالى أقساط التأمين العربى بالمليون دولار 42٫877.55 43٫528.71 نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى العربى % 1.53 1.72 إجمالى أقساط التأمين العالمى بالمليون دولار 6٫284٫360 6٫287٫044 نسبة مساهمة التأمين العربى فى العالمى % 0.68 0.69 نسبة مساهمة التأمين العالمى فى الناتج القومى العالمى % 7.17 7.42

المصدر: الاتحاد العربى للتأمين

الجدول التالى يبين تطور حجم أقساط صناعة التأمين العربية بالمليار دولار

البلد 2016 2017 2018 2019 2020 الإمارات 10.9 12.2 11.9 11.9 11.6 السعودية 9.8 9.7 9.3 10.1 10.3 المغرب 3.6 4 4.4 4.7 4.6 قطر 3.5 3.9 4.3 4.5 4.8 مصر 2.3 1.5 1.6 2 2.5 الكويت 1.1 1.4 1.5 1.6 1.7 لبنان 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 سلطنة عمان 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 الجزائر 1.2 1.2 1.2 1.2 1 الأردن 0.82 0.8 0.9 0.9 0.8 تونس 0.86 0.86 0.85 0.8 1 البحرين 0.72 0.4 0.8 0.8 0.7 فلسطين 0.22 0.26 0.3 0.3 0.3 ليبيا 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 السودان 0.47 0.7 0.2 0.2 0.2 اليمن 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 سوريا 0.015 0.05 0.06 0.07 0.09 موريتانيا 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 العراق 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 الإجمالى 38.6 40.4 40.3 42.4 42.7

المصدر: الاتحاد العربى للتأمين

الجدول التالى يوضح تطور نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى (%)

البلد 2016 2017 2018 2019 2020 المغرب 3.5 3.7 3.7 3.9 4 لبنان 3.1 3.1 2.9 3.1 5 الإمارات 3 3.2 2.8 2.9 3 قطر 2.3 2.5 2.3 2.6 3.3 تونس 2.1 2.2 2.1 2.1 2.5 البحرين 2.2 1.2 2 1.9 1.9 الأردن 2.1 2 1.9 1.9 1.9 فلسطين 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 سلطنة عمان 1.8 1.7 1.5 1.7 1.9 السعودية 1.5 1.4 1.2 1.3 1.5 الكويت 1.1 1.2 1.1 1.2 1.6 مصر 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 الجزائر 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 السودان 0.9 1.6 0.5 0.6 0.7 ليبيا 1 0.7 0.5 0.5 سوريا 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 اليمن 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 موريتانيا 0.2 0.2 0.2 0.2 العراق 0 0 0 0 0.1

المصدر: الاتحاد العربى للتأمين

الجدول التالى يوضح تطور حجم الناتج القومى ومعدل نمو

البلد الناتج القومى بالمليار دولار معدل النمو 2019/2018 (%) معدل النمو 2019/2016 (%) 2016 2017 2018 2019 2020 الإمارات 357 385.6 422.2 421 395.5 -0.3 5.9 السعودية 644.9 688.6 786.5 793 700.1 0.8 7.7 المغرب 103.3 109.7 118.1 120 112.9 1.4 5.3 مصر 332.4 235.7 249.7 303.1 363.1 21.4 -2.9 تونس 41.8 39.8 39.8 39.2 39.2 -1.4 -2.1 الجزائر 160 170.1 175.4 171.2 145.2 -2.4 2.3 الكويت 109.4 120.7 138.2 136.2 106 -1.4 8.2 سلطنة عمان 65.4 70.6 79.8 76.3 64.65 -4.3 5.6 قطر 151.7 161.1 183.3 175.8 146.4 -4.1 5.3 البحرين 32.2 35.5 37.7 38.5 308.47 2.2 6.5 الأردن 39.9 41.4 42.9 44.5 43.7 3.7 3.9 فلسطين 15.4 16.1 16.3 17.1 15.6 5.3 3.7 لبنان 51.2 53.1 54.9 51.9 33.4 -5.4 0.5 سوريا 13.3 16.9 19.1 19.1 16 0 14.5 ليبيا 26.2 37.9 52.6 52.1 25.4 -0.9 32.9 اليمن 30.9 26.7 23.5 24.5 29.83 4.3 -6.9 العراق 166.6 190.6 212.3 22.4 167.2 -89.4 -28.8 السودان 52.8 45 34.5 32.3 26.1 -6.6 -12.9 موريتانيا 6.4 6.8 7.1 7.6 7.8 7.8 6.3

المصدر: البنك الدولي

الجدول التالى يوضح سيناريوهات نمو صناعة التأمين العربية حتى عام 2030

المبلغ بالمليار دولار

البلد على أساس ثابت متوسط معدل النمو 2016/2019 5% 7% 10% نسبة المساهمة فى الناتج القومى الخام 3% سيناريوهات التصنيف الإمارات 16.7 19.5 23.6 31.1 22.6 37.7 متقدمة المغرب 12.3 8.2 9.9 13.1 5.6 9.3 تونس 1.5 1.5 1.8 2.3 1.4 2.4 قطر 9 7.4 8.9 11.8 8.8 14.7 الأردن 1 1.4 1.7 2.2 1.9 3.2 لبنان 1.8 2.6 3.2 4.2 1.6 2.7 السعودية 11.1 16.5 19.9 26.2 49.7 82.9 مصر 4.4 3.6 4.4 5.8 12.2 12.2 متطورة الجزائر 1.6 1.8 2.2 2.9 6.4 6.5 الكويت 2.9 2.6 3.1 4.1 8.9 8.9 سلطنة عمان 1.6 2.1 2.5 3.3 3.9 3.9 البحرين 0.9 1.2 1.5 1.9 2.2 2.2 فلسطين 0.7 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 سوريا 0.3 0.1 0.1 0.2 0.9 0.2 نامية ليبيا 0.4 0.4 0.5 0.7 2.5 0.7 اليمن 0.09 0.1 0.2 0.2 0.9 0.2 العراق 0.0003 0.0003 0.0003 0.0005 0.9 0.0005 السودان 0.2 0.2 0.3 0.4 1.3 0.4 موريتانيا 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.4 0.0003 الإجمالى 66.6 69.9 84.4 111.2 133.1 155.8

** نسبة المساهمة فى الناتج القومى الخام 5% للدول المتقدمة، 3% للدول المتطورة، 10% نسبة معدل النمو للدول الناشئة

المصدر: الاتحاد العربى للتأمين.