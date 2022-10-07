الاتحاد العالمي : مصر نجما صاعدا في مؤشر التنمية البريدية

سلم ماساهيكو ميتوكي، مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي؛ وائل جاد، سفير مصر لدى الاتحاد السويسري، خطاب شكر و تقدير إلى جمهورية مصر العربية، على أداء البريد المصري و ارتفاع مؤشر التنمية البريدية لمصر وفقا لقياسات و مؤشرات الأداء الواردة في تقرير عام 2022 والتي نتجت عنها تسمية مصر “بالنجم الصاعد” في مؤشر التنمية البريدية الصادر من اتحاد البريد العالمي.

جاء ذلك خلال احتفالية الاتحاد البريدي العالمي بيوم البريد العالمي بمقر الاتحاد بالعاصمة السويسرية برن .

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن الأخير يشهد طفرة حقيقية على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي جعلت منه مثلاً يحتذى به بين المؤسسات البريدية حول العالم بما يؤكد على ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية، مشيرا إلى أن خطاب شكر المكتب الدولي التابع للاتحاد البريد العالمي لجمهورية مصر العربية يمثل تجسيدا واضحا لما تم تحقيقه من تطوير في البريد المصري سواء في الخدمات المالية أو الحكومية أو البريدية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كل إجراءات العمل و تطبيق معايير الجودة القياسية الدولية على خدمات البريد المصري واستحداث قنوات رقمية تلبي احتياجات المواطنين بكل سهولة ويسر.