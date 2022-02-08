بورصة وشركات

«الاتحاد الصيدلي» تستعيد العمل الدوائي بعائد 58 %

بحسب دراسة جدوى للشركة
دينا مجدي 10:30 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 10:30 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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أعلنت شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار العقاري، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، استعادتها للعمل في القطاع الصحي بعدما توقفت عنه خلال فترة جائحة كورونا.

ولفت الدكتور أشرف عثمان عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن الشركة استعادت جزءا من مخازن الأدوية الخاص بها، والتي قامت بتأجيره لشركة للاستفادة من عائده خلال فترة توقفها عن العمل الدوائى.

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كما جاء ملخص دراسة الجدوى الخاص بشركة الاتحاد الصيدلي في مشروع مخازن وتوزيع الأدوية، ليوضح إجمالي الايرادات ٥% يتراوح بين ٦.٤ إلى ١٣.٨ مليون جنيه،.

كما بلغت تكلفة شراء مخزن حوالي ١٣ مليون جنيه، فيما تحقق الشركة عائد بنحو ٥٨%، ووصلت القيمة الحالية للمشروع إلى ٣٣ مليون جنيه، وتتراوح المصروفات التشغيلية ما بين ١٥ إلى ٣٢ مليون جنيه.

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بقلم دينا مجدي

كاتبة وصحفية بجريدة المال، حاصلة على بكالريوس إعلام من الجامعة البريطانية ولندن ساوث بانك، قسم الإذاعة والتليفزيون، مذيعة ومراسلة

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