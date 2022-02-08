«الاتحاد الصيدلي» تتوقع 45 مليون جنيه متوسط إجمالي مبيعات القطاعي التجاري والإداري

كشفت شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار العقاري في مؤتمر صحفي عن التوسع الاستثماري التي تعمل عليها الشركة خلال الوقت الحالي خارج المنيا، فتولت مشروعين عقاريين متوقع تحقيقهم أرباح مرتفعة للشركة خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن المشروع الاول برج الصيادلة السكني للشباب والمكون من 4 شقق سكنية في ١٢ دورا.

وأوضحت أنه مثبت بميزانية الشركة مخزون وحدات متاح للبيع بتكلفة حوالي ٥٠٥.٢٨٤ جنيه.

وتوقعت الشركة تحقيق متوسط هامش ربح للشركة من هذا المشروع بقيمة ١٥% من واقع حسابات الشركة السابقة.

كما شاركت الشركة بنحو ٢٠% في مشروعها التاني والذي يحوى مول طيبة بلازا للخدمات التجارية والإدارية على مساحة ١١٠٠ متر مربع، متكون من ٣ ادوار تجارية و ٤ إدراية، وسط توقعات الشركة بتحقيق المول لمتوسط مبيعات تصل إلى ٢١ مليون جنيه للقطاع التجاري، و٢٤ مليون جنيه من القطاع الاداري بإجمالي متوسط مبيعات بقيمة ٤٥ مليون جنيه.

وجاء ملخص دراسة الجدوى الخاصة بمشروع المول التجاري والاداري.

وأوضح الملخص أن معدل العائد الداخلى للمشروع يحقق نحو 53 %، كما ان القيمة الحالية للمشروع جاءت بحوالي ٧٣ مليون جنيه، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع بقيمة ٥٥ مليون جنيه بخلاف قيمة الارض.