«الاتحاد الصيدلي» تتجه باستثماراتها للقطاع التعليمي بعائد 28%

أعلن أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار العقاري، عن توجهات الشركة للقطاع التعليمي، كاشفا عن اتجاها للاستثمار في قطاع التعليم بعائد 28 %.

جاء ذلك خلال مؤتمر شركة ايليت للاستشارات المالية التي تتولى رعاية شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار العقاري، المتداول أسهمها ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنها تعمل على إنشاء مدرسة لغات لجميع الفصول الدراسية بمساحة ٨٠٠٠ متر مربع.

وتابع رئيس الاتحاد الصيدلي أن التكلفة الاستثمارية للنشاط التعليمي بلغت حوالي 55 مليون جنيه، متوقع إجمالي الإيرادات ما بين من 8 إلى 74 مليون جنيه،

وأضاف أن المدرسة ستتكون من إجمالي 69 فصل، 5 فصول لكل مرحلة دراسية، بمتوسط عدد طلاب ٢٤٠٠ طالب، ومتوسط الرسوم حوالي 10 آلاف جنيه بارتفاع نحو 10% سنويا.

وجاء ملخص دراسة الجدوى الخاصة بمشروع النشاط التعليمي ليعلن عن المصروفات التشغيلية والتي تترواح مابين ١.٨ إلى ٥ مليون جنيه، ويبلغ معدل العائد الداخلي ٢٨%، بينما تصل القيمة الحالية للمشروع ٦٣ مليون جنيه خلال فترة إسترداد ٤ سنوات.