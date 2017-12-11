الاتحاد الصيدلى: حصلنا على رخصة كومبوند صفا لاند

المال - خاص أعلنت شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، عن حصولها على الرخصة النهائية للعمل بمشروع كومبوند صفا لاند، بالمنيا الجديدة. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أنها بدأت التنفيذ بالموقع على أن تمول المرحلة الأولى بشكل ذاتى. ويقع المشروع بجوار حى "ابنى بيتك" بالمنيا الجديدة

المال – خاص

أعلنت شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، عن حصولها على الرخصة النهائية للعمل بمشروع كومبوند صفا لاند، بالمنيا الجديدة.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أنها بدأت التنفيذ بالموقع على أن تمول المرحلة الأولى بشكل ذاتى.

ويقع المشروع بجوار حى “ابنى بيتك” بالمنيا الجديدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 195 مليون جنيه، حسب أحدث دراسة تقديرية قامت بها الشركة.

ووافق مجلس إدارة الشركة -أمس الأحد- على تأجير مخزن الأدوية الخاص بها لشركة الصيادلة فارما للتجارة والاستثمار، بقيمة إيجارية سنوية تقدر بـ 600 ألف جنيه سنويًا.

وقالت الشركة إن هذا التأجير سيعود بالنفع على عليها، وسيساهم فى زيادة أرباح الشركة خلال العام المقبل.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 492 ألف جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، مقابل صافي ربح 741.6 ألف جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 13.66 مليون جنيه، موزعاً على 13.66 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.