الاتحاد الصيدلى تنتظر موافقة البورصة لبدء التداول بالنيل

المال ـ خاص قال مصدر وثيق الصلة بشركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، إن الأخيرة استوفت المستندات المطلوبة منها وأرسلتها لإدارة البورصة تمهيدأً للحصول على موافقتها لبدء التداول على أسهم الشركة فى بورصة النيل. يشار إلى أن «الاتحاد الصيدلى»، هى شركة توزيع للأدوية، يقع مقرها ال

المال ـ خاص

قال مصدر وثيق الصلة بشركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، إن الأخيرة استوفت المستندات المطلوبة منها وأرسلتها لإدارة البورصة تمهيدأً للحصول على موافقتها لبدء التداول على أسهم الشركة فى بورصة النيل.

يشار إلى أن «الاتحاد الصيدلى»، هى شركة توزيع للأدوية، يقع مقرها الرئيسى بمنطقة بنى مزار بمحافظة المنيا، ويبلغ رأسمالها 13.661 مليون جنيه، والقيمة الاسمية للسهم جنيهًا واحدًا.

وأشار المصدر إلى أن إدارة البورصة طلبت فى الفترة الاخيرة تحديثاً لبعض المستندات، وهو ما استجابت له إدارة الشركة على أمل الحصول على الموافقة النهائية للتداول، خاصة أن الشركة متوافقة مع قواعد سوق المال، وسيتم بدء التداول على الأسهم بمجرد موافقة البورصة دون اللجوء لطرح نسبة من الأسهم فى سوق الصفقات الخاصة بالبورصة.

وأكد أن الاتحاد كانت ترغب فى بدء التداول على الأسهم منذ يناير الماضى، إلا أن الإجراءات البيروقراطية حالت دون ذلك، إلى أن تخطت مدة التأخير نحو 6 شهور، بشكل أثر على خطط الشركة فى التوسع.

جدير بالذكر أن محمد عمران، رئيس البورصة، قد توقع فى مارس الماضى أن يبدأ التداول على أسهم شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية، المقيدة ببورصة النيل، خلال أبريل الماضى، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وتتولى شركة «أف آى بى كابيتال» مهام رعاية الاتحاد فى بورصة النيل، فيما تتولى شركة أصول عربية تحديد القيمة العادلة للأسهم، فى حين يفوق عدد المساهمين الحاليين بالاتحاد الصيدلى 100 مساهم، وتم قيدها فى بورصة النيل بتاريخ 5 أكتوبر 2016.

وتهدف شركة الاتحاد الصيدلى من خلال القيد فى «النيل» للحصول على تمويلات جديدة، تعزز من قدرة الشركة على اختراق جميع المحافظات، وفتح مراكز جديدة للتوزيع، بما يعزز المبيعات.

وتعمل شركة الاتحاد الصيادلى أيضًا فى مجال التصنيع لنفسها وللغير، وتوزيع، وتسويق، جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، والمواد الكيميائية، وأغذية الأطفال، وتصنيع أدوية البشرة، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل، سواء بمصانعها أو لدى الغير، وتصنيع الأدوية البيطرية.

وخلال الربع الأول من العام الحالى، حققت «الاتحاد الصيدلى» صافى ربح بلغ 186.32 ألف جنيه، مقابل ربح 415.47 ألف جنيه للربع الأول من العام الماضى، وهى النتائج التى وصفها المصدر بالجيد والمقبولة فى ظل تأثر عمليات الشركة بتقلبات أسعار الصرف والعملات فى السوق المحلية.

فيما حققت الشركة صافى ربح فى العام الماضى بلغ 723 مليون جنيه مقابل 471 مليونا فى 2015.

يشار إلى أن هناك شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى والتى حصلت على موافقة القيد منذ أكثر من عام ونصف العام وما زالت تنتظر الإجراءات اللازمة لطرح نسبة من الأسهم فى بورصة النيل، فيما فشل آخر طرح فى بورصة النيل والخاص بشركة جالينا للصناعات الغذائية فى تدبير التغطية اللازمة لنجاح الطرح من المساهمين بسبب انخفاض قيم التداول فى البورصة.