الاتحاد الدولي: 2017 العام الأقل فتكا بالصحفيين منذ عقد

90% نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين المكسيك في صدارة الدول بقتل الصحفيين تلتها أفغانستان ثم العراقوكالات:أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ 10 أعوام.وأوضح الاتحاد أن عدد الصحفيين القتلي وصل في العام الحالي إلى 81 م

90% نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين

المكسيك في صدارة الدول بقتل الصحفيين تلتها أفغانستان ثم العراق

وكالات:

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ 10 أعوام.

وأوضح الاتحاد أن عدد الصحفيين القتلي وصل في العام الحالي إلى 81 مراسلا وموظفا إعلاميا قُتِلُوا خلال عمليات اغتيال أو في تبادل لإطلاق النار.

ووفقا للاتحاد الدولي، الذي يعد المنظمة الراعية لكل الاتحادات الصحفية المحلية، فإن عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في أحداث مشابهة كان قد وصل في العام الماضي إلى 93 صحفيا.

وقال انتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد: ” نرحب بحقيقة أن العام الحالي كان العام الأقل فتكا للصحفيين منذ عقد، لكن هذا ليس مدعاة للرضى عن النفس”. وأضاف أن “جرائم القتل في سوريا والمكسيك والهند لا تزال تسير في مستوى مروع. وقد قُتِلَ المزيد من الصحفيات، ووصلت نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين إلى أكثر من 90%، وانتشرت الرقابة الذاتية على نحو واسع وزاد عدد الصحفيين المودعين في السجن مقارنة بالأعوام الماضية”.

وتصدرت المكسيك قائمة الدول ذات العدد الأكبر من جرائم القتل بحق الصحفيين في العام الحالي برصيد 13 صحفيا ومراسلا تلتها أفغانستان برصيد 11 قتيلا ثم العراق 11 قتيلا أيضا ثم سوريا 10، كما لقي 5 صحفيين في أوروبا حتفهم هذا العام.