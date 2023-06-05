الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن أسماء الفائزين بجوائز التنوع والشمولية لعام 2023 (صور)

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عن أسماء الفائزين في عام 2023 بجوائز “إياتا” للتنوع والشمولية، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للطيران، التي تلت اجتماع الجمعية العمومية الـ 79 المنعقدة بإسطنبول في تركيا على مدار 3 أيام.

ونال جائزة القدوة الملهمة Poppy Khoza مدير الطيران المدني بجنوب أفريقيا، فيما فازت بجائزة رواد الطيران Camila Turrieta المسئول الأول في جيت بلو للخطوط الجوية، بينما حصلت خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية على جائزة فريق التنوع والشمولية.

ويقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي هذه الجوائز منذ 4 أعوام والتى تلعب دورًا هاما للإعلان والإشادة بالجهود المبذولة من قبل الفائزين والذين يعملون على غرس التنوع والشمول في صناعة الطيران وتقديم الابتكارات الجديدة والمتنوعة.

وأشار ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى أن الفائزين يقودون الطريق نحو صناعة طيران متوازنة بين الجنسين، كما أبرزوا أهمية التنوع والشمول في نجاح الأعمال.