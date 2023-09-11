الاتحاد الدولي للنقل الجوي: قطاع الطيران يواصل دعم جهود الإغاثة في المغرب

دمر الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب مؤخراً أجزاء كبيرة من البلاد وأودى بحياة وإصابة آلاف الأشخاص، لذا وفي إطار جهود الإغاثة الدولية، يسهم قطاع الطيران بدور هام في توصيل المساعدات الإنسانية إلى المغرب بأسرع وقت.

وأعرب كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط عن تعازي قطاع الطيران للشعب المغربي.

وتابع يقف اليوم العالم أجمع مع الشعب المغربي في مصابهم جراء هذه الكارثة الإنسانية، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي تقوم بها فرق الإنقاذ والدور الهام الذي يقوم به قطاع الطيران في تسهيل ودعم عمليات الإغاثة إلى المتضررين.

ولفت إلى أنه تقوم اليوم دول مثل التشيك وقطر والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة بتسيير رحلات جوية لنقل المساعدات الإغاثية من إمدادات وفرق طبية وكوادر متخصصة إلى المناطق المتضررة لتسريع عمليات الاستجابة الإنسانية.

وبالإضافة إلى ما تقوم به شركات الطيران لدعم جهود الإنقاذ والعمليات الإنسانية، تتعاون إياتا مع الجهات الفاعلة في المغرب لضمان استمرارية عمليات الدعم التي يقوم بها القطاع.