الاتحاد الدولي للنقل الجوي : شركات الطيران بصدد خسارة 84 مليار دولار هذا العام

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الثلاثاء، أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى تكبيد شركات الطيران خسائر قدرها 84 مليار دولار، وتقليص الإيرادات إلى النصف.

وأوضح الاتحاد إلى أنه “من المرجح أن تنخفض الإيرادات إلى 419 مليار دولار من 838 مليار قياسا بالعام الماضي مع توقف معظم الرحلات الجوية حول العالم في الوقت الحالي”.

وأكد المدير العام للاتحاد ألكسندر دو جونياك: “كل يوم يمر في هذا العام يضيف للصناعة خسائر تصل إلى 230 مليون دولار”.

وأكد: “ستظل الخطوط الجوية هشة ماليا في عام 2021″، وتنبأ بأن تكون المنافسة “أكثر حدة”.

وحذر الاتحاد، من أن الخسائر قد تصل إلى 100 مليار دولار في عام 2021 مع مواجهة حركة السفر الجوي صعوبة في التعافي، وتخفيض شركات الطيران أسعارها لتستأنف أنشطتها.

ومن المتوقع، أن تنخفض أعداد الركاب إلى 2.25 مليار خلال 2020، قبل أن ترتفع إلى 3.38 مليار في عام 2021، ومع هذا فإنها ستظل منخفضة بأكثر من 25% عن مستويات عام 2019.