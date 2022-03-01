الاتحاد الدولي للطيران: الأزمة الروسية الأوكرانية قد تدفع لتحريك أسعار التذاكر

قال كامل العوضي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوى “الأياتا” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية أدت إلى وصول أسعار البترول إلى مستويات تاريخية بسبب حالة عدم اليقين.

وأوضح العوضي، خلال كلمته بالقمة العربية للطيران اليوم الثلاثاء والمقامة في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات أن طول الفترة الزمنية للأزمة قد يؤدي إلى مراجعة أسعار تذاكر الطيران من قبل الاتحاد والشركات العاملة حول العالم وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التكلفة.

وافتتح الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى في الإمارات وحاكم راس الخيمة اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة التاسعة من قمة العرب للطيران، الحدث المتخصص في قطاع الطيران والسياحة في المنطقة، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة.

وتقام الدورة الحالية للقمة تحت شعار “طريق القطاع نحو التعافي”، ويجتمع فيها المئات من خبراء القطاع الدوليين والمحليين وممثلي وسائل الإعلام لمناقشة مجموعة متنوعة من موضوعات الطيران والسياحة.

ويتضمن جدول أعمال القمة في يومها الأول ورش عمل تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالممارسات الإقليمية والدولية لقطاعات السياحة والطيران والمطارات وغيرها.

وتنعقد القمة الرئيسية اليوم 1 مارس بمشاركة عدد من المتحدثين في القطاع، وتتضمن جلسات حوارية لمناقشة واقع النقل الجوي والسياحة في العالم العربي وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

ويجتمع الحدث عدد من قادة الطيران والسياحة لمناقشة سبل ازدهار شركات الطيران، والنماذج التشغيلية الجديدة، وقصص النجاح المرتكزة على الخبرات والمعارف الفريدة لهذه الشركات.

وتجمع القمة تحت مظلتها أيضاً العديد من خبراء السياحة لمناقشة الآفاق المستقبلية لهذا القطاع، إلى جانب تنظيم حلقات نقاش أخرى حول استدامة المطارات، ووجهات المستقبل، وتوقعات المسافرين.

وتهدف دورة هذا العام إلى وضع خارطة طريق للتعافي بعد جائحة “كوفيد-19″، ونشر الرسائل الأبرز الناجمة عن مناقشة الموضوعات والقضايا المهمة، وتبادل المعارف لمساعدة لاعبي القطاع على توحيد جهودهم للارتقاء بقطاعي الطيران والسياحة.

وتنعقد نسخة عام 2022 بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وعدد من شركاء القطاع الدوليين مثل “إيرباص”، و”سي إف إم”، و”العربية للطيران” و”Turkish Technic”، و”كولينز” وغيرهم.