الاتحاد الدولي للتأمين البحري يرفع عدد أعضاء مصر به إلى 6 بمختلف لجانه الفنية

أعلن الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI عن أسماء الفائزين بعضوية اللجان الفنية التابعة له، وحصلت مصر على 3 مقاعد جديدة به.

وبيّن الاتحاد أن أول المقاعد الجديدة كان بلجنة وحدات النقل الداخلي وسفن الصيد واليخوت، وحصلت عليه شيرين خفاجي، مدير عام النقل البحري وأجسام السفن بشركة الدلتا للتأمين.

وجاء المقعد الثاني بلجنة وحدات النقل الداخلي وسفن الصيد واليخوت، وحصلت عليه رشا رضا، مدير إدارة “البحري” بشركة أكسا للتأمين.

بينما كان المقعد الثالث بلجنة الحقائق والأرقام، وحصل عليه أحمد سيف، مدير أول تأمينات بحري بضائع/أجسام/ مسئوليات بشركة طوكيو مارين.

وفضلًا على ذلك، فإن مصر تتمتع باستمرار عضوية 3 لجان بالاتحاد الدولي للتأمين البحري، بعضوية محمد حسن، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، بلجنة منع الخسائر، بينما نظمي حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين، بلجنة التشريعات والمسؤوليات، في حين أن علا حسين، مدير أول التأمين البحري بشركة أليانز مصر، بلجنة البضائع.

ويعد الاتحاد الدولي للتأمين البحري من أقدم اتحادات التأمين على مستوى العالم، حيث أسس في عام 1874 ببرلين، وانضمت مصر إلى عضويته منذ عام 1979، عبر عضوية الاتحاد المصري للتأمين كأول اتحاد عربي ينضم إليه.

وحرص الاتحاد المصري للتأمين على استمرارية التعاون بين الاتحادين، من خلال المشاركة بوفد مصري في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي وحرصه على ترشيح أعضاء مصريين في اللجان الفنية بالاتحاد الدولي للتأمين البحري.