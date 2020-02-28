الاتحاد الدولي لكرة اليد يشيد باستعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم

وأكد مدبولي أن كافة الأمور اللوجستية تسير وفق الخطة الموضوعة، ولا سيما وأن البطولة تحظى برعاية واهتمام من الرئيس السيسي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد على الإجراءات التي تتخذها الحكومة استعداداً لاستضافة دورة بطولة كأس العالم لليد رجال المقبلة، والمقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام القادم.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته البالغة لاستضافة مصر للبطولة مؤكدا أن الحكومة سوف تضع كل طاقتها وقدراتها لإخراج هذه البطولة بالمظهر الذي يليق بمكانة مصر، وشعبية هذه اللعبة عالمياً.

وقال رئيس الوزراء أن الحكومة لديها اهتمام بالغ لإنجاز كل ما يلزم لخدمة الفرق التي تشارك بالبطولة.

وقال أن هذا ليس فقط من ناحية الملاعب والصالات المغطاة والتي سيتم اللعب عليها، ولكن لكافة أنواع اللوجستيات المطلوبة أيضا لخلق ظروف مناسبة للمشاركين، مثل الفنادق ووسائل الانتقال.

وقال مدبولي أنه زار بنفسه يوم السبت الماضي الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، للاطمئنان على سير العمل بها قبل البطولة، وزار المنطقة المحيطة بالصالة، وتأكد من توافر اللوجستيات اللازمة”.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه وجه بالتطوير والتجميل ورفع كفاءة للمناطق التي تتواجد بها الصالات والملاعب التي سوف تستضيف بطولة كأس العالم لليد .

وأشار إلى أن الرئيس السيسي زار الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا، ومعه رئيس دولة بيلاروسيا.

رئيس الوزراء: بطولة كأس العالم لليد تحظى باهتمام الرئيس السيسي

وأكد مدبولي أن كافة الأمور اللوجستية تسير وفق الخطة الموضوعة، ولا سيما وأن البطولة تحظى برعاية واهتمام من الرئيس السيسي.

وتوجّه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالشكر إلى رئيس الوزراء على استضافته وأعضاء الاتحاد خلال زيارتهم لمصر.

والزيارة تستهدف الاطلاع على جهود الجانب المصري استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لليد المقبلة والمقررة خلال عام 2021.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إنه على يقين بأن بطولة كأس العالم لليد سوف تكون الأفضل.

وقال أنهم يعملون في نفس الاتجاه لأجل تحقيق هذا الهدف، وأنهم في غاية السعادة لما يرونه من نتائج متحققة على الأرض وتحت قيادة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

وأضاف مصطفى أن الاتحاد الدولي لكرة اليد لديه عديد من المشروعات الكبيرة في العديد من بلدان العالم، مثل الصين والهند والولايات المتحدة الامريكية، وليس فقط في أوروبا, لتعظيم عوائد الاتحاد.

وقال أن بطولة كأس العالم لليد التي ستستضيفها مصر سوف تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقاً.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على مستوى فريق مصر لكرة اليد، وتمنى مصطفى أن يستمر الاتحاد المصري لكرة اليد في دعم ذلك الفريق.