رياضة

الاتحاد التونسي ينفي إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

وقال هشام بن عمران، خلال تصريحات لإذاعة «إكسبرس» التونسية: «فرجاني ساسي سليم وليس مصابا بفيروس كورونا»
إسلام مصطفى 7:19 م, الأثنين, 12 أكتوبر 20 7:19 م, الأثنين, 12 أكتوبر 20

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كشف هشام بن عمران ، عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم، حقيقة إصابة فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، بفيروس كورونا المستجد.

وقال هشام بن عمران، خلال تصريحات لإذاعة «إكسبرس» التونسية: «فرجاني ساسي سليم وليس مصابا بفيروس كورونا».

وأضاف: «ساسي أتخذ القرار الصائب بشأن خضوعه للعزل الصحي الاختياري بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا، إلا أن اللاعب لا يعاني من أي شيء».

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ونفى التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، مُبينًا أن كل ما يدور حول حالته الصحية مجرد شائعة، ليس لها أساس من الصحة.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن إصابة ساسي عبر قناة الزمالك، حيث قال: «للأسف ساسي مُصاب بكورونا لكني واثق ‏في نجوم الزمالك على تعويض غيابه ولتتويج بدوري أبطال أفريقيا‎».

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بقلم إسلام مصطفى

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