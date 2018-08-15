الاتحاد التعاوني: نسعى لتطبيق الزراعة التعاقدية على الأرز أسوة بالذرة

الصاوي أحمدوقعت الجمعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب عقدًا مع الاتحاد العام للمنتجين، لتوريد 100 ألف طن زرة صفراء بسعر يحقق هامش ربح للفلاح يبلغ 3800 جنيه للطن بواقع 500 جنيه للإردب كمرحله أولى.صرح ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بأن وزارة الزراعة قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي أ

الصاوي أحمد

وقعت الجمعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب عقدًا مع الاتحاد العام للمنتجين، لتوريد 100 ألف طن زرة صفراء بسعر يحقق هامش ربح للفلاح يبلغ 3800 جنيه للطن بواقع 500 جنيه للإردب كمرحله أولى.

صرح ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بأن وزارة الزراعة قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي أول عمل للتعاونيات الزراعية علي مستوي الجمهورية في سابقة من نوعها، برعاية كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة؛ لتوقيع عقد تنفيذي بين الجمعية العامة لمنتجي الارز والحبوب والاتحاد العام لمنتجي، لتوريد 100 ألف طن زرة صفراء بسعر يحقق هامش ربح للفلاح يبلغ 3800 جنيه للطن بواقع 500 جنيه للارداب كمرحله أولي.

وأكد ممدوح حمادة بأننا نسعى لتنفيذ الزراعة التعاقدية على الأرز أسوة بالذرة التي نسعى كوزارة منذ فترة طويلة لتطبيقها على أول محصول مخصص العلف.

ومن منطلق حرص الاتحاد على جمعياته لتقوم بمهامها المنوطة لها لخدمة الفلاحين ومن خلال سعيه لتوقيع هذا العقد فقد قام الاتحاد بعقد عدة اجتماعات وكان آخرها الندوة التي عقدها الاتحاد يوم السبت الماضي بحضور وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية (القيادات التنفيذية وممثلي الفلاحين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي) لوضع آليات استلام الذرة من المزارع بدون عراقيل وبسعر مناسب للفلاح.

وعلى هامش الاجتماع، صرح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن هذا التعاون يعتبر الأول من نوعه، ما يعود على الفلاحين بالربح وزيادة الإنتاجية والحرص على إيجاد بيئة مناسبة ما بين المزارع ومنظماته التعاونية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إنها حريصة على أن يكون التعاون موازنا وعادلا بين الطرفين، قائلة: “لابد وأن يكون السعر مرضيا للفلاح؛ وذلك لتشجيعه على أن يستكمل في تلك المنظومة كي نصل إلى أعلى إنتاجية من الدواجن وتكون الأسعار في متناول الجميع، ونعمل على سد الفجوة الاستهلاكية والتقليل من الاستيراد”.

وأكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزراة الزراعة، على أن التعاونيات لابد أن تحرص في المرحلة المقبلة على تسويق منتجات أعضائها حتى يشعر الفلاح بأهمية الجمعية في المرحلة المقبلة وتكون رائدة.

وأشار بندراي محمد ثابت نائب رئيس جعية الأرز والحبوب، إلى أنهم حريصون على تنفيذ شروط العقد الوارد، قائلاً: “نسعى أن يتم ذلك على كافة المحاصيل خاصة محصول الأرز حتى لا نكون عرضة للبيع في السوق السوداء”.

ومن جانبه أعرب خالد حماد المدير العام بالاتحاد التعاوني، عن اهتمامه الشديد بتفعيل المادة 29 من الدستور وهي أن تحرص الدولة على شراء منتجات المزارعين بسعر عادل يحقق هامش ربح للفلاح مرضيا.