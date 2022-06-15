الاتحاد التعاوني الزراعي : ربط توريد القمح باستلام الأسمدة المدعمة له آثار سلبية

أكد اجتماع الاتحاد التعاوني الزراعي خلال مذكرة مقدمة لوزارة الزراعة، أن ربط توريد القمح بالحصول على حصص الأسمدة المدعمة أدى لتكدس الأسمدة بالمخازن الخاصة بالجمعيات وصدور تعليمات من مديريات الزراعة بعدم صرف أسمدة للمزارعين وربطها بتوريد محصول القمح لهذا الموسم مما يؤدي إلى زيادة الغرامات والفوائد على الجمعيات وتعطيل تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين وكذا تعطيل دورة رأس المال.

وأضافت المذكرة أن تكدس الأسمدة يؤدي لخسارة الجمعيات لأن هذه الأموال مقترضة من البنوك علي الرغم من أن الجمعيات العامة ملتزمة بسداد الأموال المقترضة من البنوك بفوائد سواء تم توزيع هذه الأسمدة أو لو لم يتم توزيعها.

وكشفت المذكرة أنه سيترتب علي ذلك آثار سلبية علي الأراضي الزراعية وانتاجها بسبب عدم تسميد الأراضي للمحاصيل المزروعة حاليا ومستقبلا وهذا سوف يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محصول القمح خوفا من العقوبات.

كانت وزارتا الزراعة والتموين قد وضعتا ضوابط جديدة لتشجيع توريد القمح وربط استلام الأسمدة به بواقع 12 إردبا كحد أدنى لتوريد القمح من الفدان الواحد.