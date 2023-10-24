الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي يطرح مناقصة لتنفيذ إنشاء 10 عمارات في أكتوبر

طرح الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي مناقصة بين شركات الاستشارات المختلفة، لتنفيذ مشروع لؤلؤة أكتوبر، وذلك بمدينة 6 أكتوبر.



وحسب مصادر مطلعة، فمن المقرر ان يتم تنفيذ المشروع على مساحة 4 أفدنة، بهدف انشاء 10 عمارات، وذلك بعد صدور الموافقة من الجمعية على طرح المشروع وتنفيذه على ارض الواقع، وذلك خلال يونيه الماضي.

وتستهدف الجمعية أن يتم انشاء 240 وحدة سكنية، حيث من المقرر أن تكون العمارة تحتوي على بدروم وارضي وخمس أدوار متكررة.



ومن المقرر أن تقوم شركة الاستشارات بعمل تقرير فني متكامل لابحاث التربة والجسات بعدد 2 جسة لكل عمارة، ومراجعة التصميميات المعمارية والانشائية وأعمال الكهرباء والأعمال الصحية وأعمال الموقع العام واعداد كراسة الشروط والمواصفات والكميات وما يلزم من تصميمات لإنشاء المشروع وتنفيذه طبقا للأكواد المصرية

ويشمل ذلك متابعة إجراءات استخراج التراخيص وما يتعلق بها من أعمال، واستلام التراخيص.



وتخضع العملية لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وقانون التعاون الاسكاني رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته، كما تكون المدة المبدأية لتنفيذ المشروع سنتين على ان يتم تحديدها نهائيا عند طرح المشروع للتنفيذ.



وخلال أغسطس الماضي، أشار المهندس محمد على الفار المشرف المالى للاتحاد التعاونى الإسكانى، أن هناك الكثير من العقبات الخارجة عن قدرة الاتحاد التعاونى الإسكانى، ومتمثلة فى ندرة الارض والتى تمثل الوجود بالنسبة للجمعيات وبدونها لا تستطيع الجمعيات ان تقوم بدورها التنموي.



وتابع أنه من ضمن العقبات والمشاكل التى تواجه الجمعيات الإسكانية ندرة الأراضى التى كانت تخصص للجمعيات والمميزات والاعفاءات التى كفلها القانون، وأصبحت الأراضى تباع للجمعيات التعاونية الإسكانية بنفس أسعار القطاع الخاص رغم ان ان مشروعات التعاون الإسكانى كما هو معلوم بالضرورة لا تبحث عن الربح.