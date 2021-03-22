الاتحاد التعاونى: 2.2 مليون طن اجمالى مقررات أسمدة الموسم الصيفي

قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن الجمعيات الزراعية الثلاث ( الائتمان والإصلاح والاستصلاح) بدأت موسم صرف الأسمدة الصيفية.

وأوضح حمادة أن مقررات الموسم الصيفى تبلغ 2.2 مليون طن للمحاصيل مثل القطن والأرز والذرة والقصب والبنجر وغيرها، حيث ستتم زراعتها عقب حصاد موسم القمح.

وطبقا لتقرير صادر عن اللجنة التنسيقية للأسمدة فأن توزيع الأسمدة على مزارعى المحاصيل الصيفية والحصص المخصصة لهم تتم بناءًا على جحم التسليمات اليومية من الشركات ونوع المحصول من خلال المعاينة فهناك أسمدة تحصل على12شيكارة مثل القصب وهناك الذرة والقطن والخضروات والفواكه والبنجر تحصل على4 شكائر ويتم التأكد عبر المعاينة المباشرة.

ولفت التقرير إلى أن أسعار الأسمدة الحرة غير المدعمة ارتفعت بقيمة 200 جنيه فى الطن، خلال شهر مارس الحالي، نتيجة زيادة وتيرة التصدير ليصل سعر الطن الواحد إلى 4600 جنيه، مقابل 4200 جنيه، خلال الفترة الماضية، للمناطق القريبة من المصانع مثل كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة.

من جانبه أكد على عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعي، أنه سيتم صرف الأسمدة الصيفية بناء على كميات شحن الأسمدة من الشركات واحتياجات الموسم فجميع المزروعات حاليًّا لا تتطلب أسمدة نظرًا لحصاد المساحات الصيفية بالكامل، فهى ليست بحاجة إلى تسميد.

وأوضح عودة أنه هناك عجز فى تسليمات الأسمدة للمزارعين خلال الفترة الماضية نتيجة عدم انتظام وصول الأسمدة من الشركات.

كانت وزارة الصناعة والتجارة وضعت رسم الصادر على طن الأسمدة بقيمة 200 جنيه، وهو ما سبق وحدده المجلس السلعى الحكومى، والهدف منه الاستفادة من زيادة سعر النولون حاليًّا، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة فى الخارج.

كانت أسعار الأسمدة ارتفعت فى السوق الحرة بأسوان، مطلع فصل الشتاء، إلى 5200 جنيه، لطن اليوريا، وفى مطروح لنحو 4900 جنيه للطن ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى 260 جنيهًا، مقابل 227 جنيهًا فى الشتاء الماضى، بعد تراجع توريدات الأسمدة المدعمة من الشركات المصرية إلى الجمعيات.