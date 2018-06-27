الاتحاد التعاونى يقرر تحمل فروق نقل الأسمدة المدعمة

الصاوى أحمد: قرر الاتحاد التعاونى الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، تحمل الزيادة فى تكلفة نقل الأسمدة المدعمة عقب الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الوقود.ورفعت الحكومة الشهر الجارى أسعار المشتقات البترولية وغاز السيارات بنسب تراوحت بين %35 و%87، وكان من ضمنها السولار، الذى يُستخدم بشكل رئيسى فى ال

الصاوى أحمد:



قرر الاتحاد التعاونى الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، تحمل الزيادة فى تكلفة نقل الأسمدة المدعمة عقب الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الوقود.

ورفعت الحكومة الشهر الجارى أسعار المشتقات البترولية وغاز السيارات بنسب تراوحت بين %35 و%87، وكان من ضمنها السولار، الذى يُستخدم بشكل رئيسى فى الزراعة، وقفز سعره من 360 إلى 550 قرشًا للتر.

أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، على تحمل الجمعيات التعاونية التابعة للوزارة فروق أسعار النولون التى تتراوح بين 35 و80 جنيهًا للطن الواحد حسب المسافة، دون تحميلها على المزارعين.

وعقد أبوستيت اجتماعا أمس الأول مع أعضاء الاتحاد التعاونى الزراعى وممثلين من الوزارة لمناقشة ذلك الأمر، واستقروا على تحمل الفرق فى قيمة نولون نقل السماد المدعم.

حضر الاجتماع وزير الزراعة ونائبته الدكتورة منى محرز، ورئيس الاتحاد ورئيس جمعية الإصلاح مجدى الشراكى، ورئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعى على عودة، ووليد السعدنى رئيس جمعية القطن وغيرهم.

وأوضح حمادة أن الفترة الماضية شهدت شدًّا وجذبًا بين المزارعين والشركات المنتجة والناقلة للأسمدة، تخوفا من زيادة “الأولى” لأسعار منتجاتها أو”الأخيرة” لقيمة النقل، لا سيما بعد ارتفاعات السولار مؤخرًا.

من جانبه أكد الدكتور ماهر أبوجبل، رئيس لجنة التطوير وحماية المهنة بنقابة الزراعيين، أن سعر نقل الأسمدة ارتفع فى المناطق القريبة داخل المحافظات من 100 إلى 135 جنيها للطن، وفى المناطق الأبعد من 200 إلى 280 جنيها، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة سوف تتحمل هذة الفروق عبر ميزانية الجمعيات الزراعية المختلفة.

وأوضح أبوجبل أن شركات الأسمدة الخاصة لم تطلب زيادة سعر الأسمدة المدعمة الموردة لوزارة الزراعة، لا سيما مع ثبات سعر الغاز وعدم تحركه فى الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود، مشيرًا إلى أن أى تحريك فى سعر الأسمدة المدعمة يتطلب تدخلا وقرارا مباشرا من مجلس الوزراء.

يذكر أن شركات الأسمدة تورد %55 من إنتاجها لوزارة الزراعة، ويتم بيعه بالسعر المدعم 3200 جنيه للطن، والباقى مخصص للتصدير أو التوريد للسوق الحرة.

ويوجد فى مصر 7 شركات أسمدة أزوتية منتجة للأسمدة هى أبوقير والدلتا والمصرية وحلوان والإسكندرية والنصر وموبكو.

وأعلنت وزارة الزراعة قبل أيام أن توريدات الموسم الصيفى للأسمدة اقتربت من مليون طن حتى الآن، من إجمالى 2.5 مليون، تمثل جملة الاحتياجات حتى منتصف سبتمبر المقبل.

ورحب محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، بقرار وزارة الزراعة تحمل فروق تكلفة النقل، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى %35 سواء على الأسمدة المدعمة أو التى تباع فى الأسواق الحرة.

وأشار فرج الى أن المزارع بات لا يستطيع الإنفاق على أسرته نتيجة الغلاء الذى يهيمن على كل مدخلات الزراعة من طاقة وأجور عمالة وتكاليف نقل وأسمدة حرة وتقاوى وغيرها، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.

ولا يعد ارتفاع سعر نولون النقل هو العبء الوحيد الذى يتحمله المزارعون حاليا، لكون الفترة الراهنة تشهد زيادة كامل تكاليف مدخلات الزراعة سواء من حيث الطاقة المستخدمة أو أجور العمالة أو تكلفة الرى والزراعة والآلات والمعدات، وتوفير البذور والتقاوى والتحصينات وغيرها.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قد أكد منذ أيام أنه اتفق مع وزير الزراعة على أن المنتجات الزراعية لن تتأثر بزيادة سعر السولار، وبالتالى تسعير الأرز والذرة والقمح وكل المنتجات الاستراتيجية الزراعية بأسعار جديدة، مع الأخذ فى الاعتبار تكلفة الإنتاج والأرباح.