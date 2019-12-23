الاتحاد التعاونى يضخ 267 مليون جنيه استثمارات لتطوير الجمعيات الزراعية

يستهدف الاتحاد التعاونى الزراعى ، ضخ استثمارات فى الجمعيات الزراعية بقيمة 267 مليون جنيه خلال العام المقبل، فى مجالات الأمن الغذائى، والميكنة الزراعية وتوفير البذور، ومستلزمات الإنتاج والمشروعات الخدمية.

أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد لـ«المال»، أن الاتحاد بالتنسيق مع إدارة التعاون الزراعى فى الوزارة يعمل على ضخ سيولة استثمارية فى 5 بنود أساسية، منها قطاع الأمن الغذائى، وإنشاء أفرع ومنافذ بيع جديدة بقيمة 70 مليون جنيه داخل حيز الجمعيات.

لفت إلى أنه على مستوى قطاع الميكنة الزراعية فى فروع الجمعيات يضخ 32 مليون جنيه لهذا الغرض، فعلى سبيل المثال يتم توفير معدات التسوية بالليزر للتربة فى عدة فروع من الجمعيات وآلات الحرث والتسطير والمصاطب، وتخصيص 133 مليون جنيه فى مجال المشروعات الخدمية التى أقيمت فى نطاق القرى مثل مشروعات الرى المطور، ليكون بديلا عن الرى بالغمر، وأخيرا تخصيص 32 مليون جنيه فى مجال توفير البذور والتقاوى للمزارعين.

أكد عباس الشناوى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الزراعية، انه تم تسجيل 10 أفرع من الجمعيات التعاونية الزراعية فى بعض مناطق الاستصلاح الجديدة فى المحافظات.

أوضح أن الجمعيات تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين فى مناطقهم وتشمل أماكن الجمعيات فى الظهير الصحراوى، والوادى الجديد وغيرها، ويتطلب التوسع الزراعى وتقنين وضع اليد إقامة أفرع جديدة لهذه الجمعيات فى جميع مناطق الاستصلاح الجديدة سواء فى المنطقة الشمالية الغربية أو سيناء أو الظهير الصحراوى.

لفت إلى أنه تم تعديل النظم الداخلية بالجمعيات التعاونية الزراعية لعدد 65 جمعية تعاونية وتحويلها من النظم التقليدية إلى المميكنة الحديثة .

يذكر أنه يوجد 7200 جميعة تعاونية زراعية بين (إصلاح – واستصلاح – وائتمان) بالمحافظات المختلفة وتعتبر وزارة الزراعى هى المشرف الفعلى على هذه الجميعات التى تتشكل من خلال الانتخاب طبقا لنظام هرمى يشمل جميعات متعددة الأغراض وجميعات نوعية والجميعات العامة الثلاث وفروعها.