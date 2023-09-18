الاتحاد التعاونى الإنتاجى ينظم ندوة تعريفية بمحافظة مطروح

نظم الاتحاد التعاونى الإنتاجي ندوة تعريفية بمحافظة مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس أسامة حسين رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد والدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى وممثلى الأوقاف والأزهر والكنيسة بمطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

وفي كلمته رحب سكرتير عام محافظة مطروح بضيوف المحافظة ناقلا تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتمنياته بالتوفيق للمؤتمر الخاص بالتعريف بماهية وأهمية التعاون الإنتاجي في خدمة الاقتصاد القومى، خاصة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وما تمثله في اقتصاديات الدول، وتوفير مصدر اقتصادى للأفراد، مع تشجيع الدولة على إقامة ودعم مشروعات الشباب، واستغلال طاقاتهم المنتجة، وبما يحقق الاستقرار والتماسك المجتمعى.

وأشار إلى أهمية دور ومشاركة المجتمع المدنى والجهات المعنية، ومؤكدا أن محافظة مطروح لا تألوا جهدا في توفير مزيد من فرص العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير مزيد من الإجراءات والخدمات، وفي نهاية المؤتمر أهدى رئيس الاتحاد التعاونى الإنتاجى درع الاتحاد للواء خالد شعيب محافظ مطروح تسلمه عنه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، كما تم تكريم مديره مديرية التضامن الاجتماعى وكذلك تسليم زى مدرسى لعدد ١٠٠ مستحق من خلال مديرية التضامن الإجتماعى.

كما استمرت ورش العمل بعد اللقاء للتعريف بأهمية وماهية التعاون الانتاجى