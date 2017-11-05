الاتحاد الافريقي: شكوى الأهلي لن تعيد نهائي أبطال إفريقيا

- شطة:الحكم لم يحتسب قرارات تؤثر على النتيجةأحمد الدسوقى:أكد الكابتن عبد المنعم شطة المدير الفني للاتحاد الأفريقي، ان شكوى النادى الاهلى ضد حكم لقاء اياب نهائى افريقيا لن تعيد اللقاء مرة أخرى، لافتا الى انه يشعر بالحزن لخسارة الاهلى.وأشار فى مداخلة تلفونية لبرنامج"اكسترا تايم"، على فضائي

– شطة:الحكم لم يحتسب قرارات تؤثر على النتيجة



أحمد الدسوقى:



أكد الكابتن عبد المنعم شطة المدير الفني للاتحاد الأفريقي، ان شكوى النادى الاهلى ضد حكم لقاء اياب نهائى افريقيا لن تعيد اللقاء مرة أخرى، لافتا الى انه يشعر بالحزن لخسارة الاهلى.



وأشار فى مداخلة تلفونية لبرنامج”اكسترا تايم”، على فضائية اكسترا نيوز، الى ان الحكم لم يتخذ قرارات تؤثر على نتجية اللقاء ، مضيفا:” انا اهلاوي لكني لن اظلم احدا من اجله”

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وقال انه لا يعلم الفائدة التى جناها الكابتن عماد متعب نجم النادى الاهلى من اشارته لحكم المبارة بعد انتهاء اللقاء .

وكان محمود طاهر، رئيس النادى الأهلي، قد اعلن اعتزام ناديه التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي “كاف” ضد الحكم الجامبي بكاري جاساما، الذي أدار نهائي دوري الأبطال بين الوداد المغربي والأهلي.