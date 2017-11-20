الاتحاد الأوروبي: 500 مليون يورو مساعدة لمصر في عدة مجالات

وزيارة وفد برلماني مصري رفيع المستوى إلى مدينة سترازبورج منتصف ديسمبر





ياسمين فواز





أكد إيفان سوركوس، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، تأسيس مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذى يتولى صياغة أوجه التعاون بينهما خلال الثلاث سنوات القادمة، مشيرا إلي إبرام اتفاق مالي لمساعدة مصر في العديد من المجالات بمبلغ يصل إلى 500 مليون يورو.





وأعرب السفير خلال لقائه بالنائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عن سعادته باستضافته من قبل اللجنة، مؤكداً أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم علاقات التعاون بينهما.





من جانبه، رحب النائب طارق رضوان بإيفان، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى رغبة الجانب المصري في دعم علاقات التعاون مع جميع أعضاء الاتحاد.





وأكد أهمية التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذلك إجراء حوار مباشر مع الأصدقاء وتكوين شبكة علاقات وثيقة معهم لإيضاح الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر والتحديات التي تواجهها مصر سواء داخلياً أو خارجياً.





وأوضح أن أهم التحديات الداخلية تتمثل في الحرب على الإرهاب، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وزيادة السكان، مؤكداً نجاح مصر في وقف الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ودور مصر البارز في الأزمة الليبية والسورية.





كما أشار إلى أن البرلمان المصري كان غائباً عن الساحة الدولية لأكثر من 6 سنوات بعد ثورة 2011، مما أعطى صورة مغلوطة عن حقيقة الأوضاع في مصر، لذلك لابد من إجراء حوار مباشر مع البرلمانيين في برلمانات أوروبا لشرح الصورة الحقيقية لما يجري في مصر، خاصة أن مصر تُعد بوابة رئيسية لقارة أوروبا.





كما صرح بأن الإرهاب لا يهتم بمصر على وجه الخصوص بل يهتم أساساً باجتياح أوروبا والتمركز فيها وذلك عن طريق التسلل من خلال الهجرة غير الشرعية، لذلك تقوم مصر ببذل جهود كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.





وأكد السفير أهمية إجراء حوار مباشر مع أعضاء البرلمان الأوروبي لشرح حقيقة الأوضاع في مصر بدلاً من الاعتماد على إصدار بيانات من الطرفين.





وكشف طارق رضوان عن زيارة وفداً برلمانياً مصرياً رفيع المستوى إلى مدينة سترازبورج بفرنسا في منتصف شهر ديسمبر القادم للتشاور مع البرلمان الاوروبي.





وتطرق الحديث إلى قانون الاستثمار الجديد ومردوده الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وقد أشاد السيد السفير بهذا القانون ولكنه من جهة أخرى أبدى قلقه إزاء قانون الجمعيات الأهلية وتأثيرها السلبي على نشاط الجمعيات الأهلية الأجنبية بمصر.