الاتحاد الأوروبي: 300 مليون يورو منحا لمصر فى قطاع الطاقة

مدحت إسماعيلقال الاتحاد الأوروبي، إنه يقدم لمصر منحاً تصل قيمتها إلي 300 مليون يورو، فى قطاع الطاقة، بهدف المساعدة فى تحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة، والتي تستهدف سد متطلبات التنمية المستدامة فى السوق المحلي.جاء ذلك فى بيان صحفي اليوم الاثنين، قام بتوزيعه علي مجموعة من الصحفيين، علي ه

مدحت إسماعيل

قال الاتحاد الأوروبي، إنه يقدم لمصر منحاً تصل قيمتها إلي 300 مليون يورو، فى قطاع الطاقة، بهدف المساعدة فى تحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة، والتي تستهدف سد متطلبات التنمية المستدامة فى السوق المحلي.

جاء ذلك فى بيان صحفي اليوم الاثنين، قام بتوزيعه علي مجموعة من الصحفيين، علي هامش “إطلاق منتدي الإتحاد الأوربي ومصر للطاقة المستدامة”.

وأشار الاتحاد إلى أنه إطار التعاون القائم بين مصر والاتحاد فى مجال الطاقة يضم تنوع المصادر مع التركيز على الطاقة المتجددة وتنفيذ ما يلزم كفائتها.

وأوضح أن اكتشاف حقول الغاز الساحلية فى مصر يوفر نطاقا هاما للتعاون بين الطرفين.

ولفت إلى أن حقل ظهر والذى تم اكتشافه فى أغسطس 2015، وتم بدء الإنتاج به فى ديسمبر الماضي، يعد أكبر اكتشاف للغاز فى البحر المتوسط بامكانيات تصل إلى 30 تريليون متر مكعب في الموقع.