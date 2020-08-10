سيـــاســة

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة لتركيا بشأن التحركات الأخيرة في شرق المتوسط

قال إنها مقلقة ولا تخدم تركيا أو التكتل
المال - خاص 2:18 ص, الأثنين, 10 أغسطس 20 2:18 ص, الأثنين, 10 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل قلق من “التحركات البحرية” الأخيرة في شرق المتوسط.

وأكد ممثل الشؤون الخارجية أن الوضع لا يخدم تركيا أو الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وقال جوزيب بوريل في بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد، إن أحدث التحركات البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط مقلقة للغاية، وأنها لن تساهم في إيجاد أي حلول.

وأضاف: “على العكس من ذلك، فإنها ستؤدي إلى قدر أكبر من العداء وانعدام الثقة.. يجب تحديد الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب وتعبئة القوات البحرية”، مشددا على ضرورة حل النزاعات وفقا للقانون الدولي.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمساعدة في حل مثل هذه الخلافات في مجال ذي مصلحة أمنية حيوية.

وأوضح قائلا: “بصفتي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، سأبذل كل الجهود لإعادة إنشاء مثل هذا الحوار وتسهيل إعادة المشاركة.. مسار العمل الحالي لن يخدم لا الاتحاد الأوروبي ولا مصالح تركيا.. علينا أن نعمل معا من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

لمنع ضم الضفة المحتلة .. وزراء خارجية دول أوروبية تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات ضد إسرائيل

المال - خاص 10:38 م, الأربعاء, 15 يوليو 20

«الاتحاد الأوروبي» يتضامن مع «روتاري مصر» و«الأورمان» في «60 يوما غذاء» لدعم ألف أسرة مصرية

سمر السيد 11:34 م, الخميس, 7 مايو 20

ممثل الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي : فيروس كورونا سيعيد تشكيل عالمنا

سمر السيد 7:44 م, الخميس, 26 مارس 20

وزير الخارجية يناقش مع مفوض الاتحاد الأوروبي آخر تطورات ملف سد النهضة

المال - خاص 2:04 م, الخميس, 12 مارس 20

الاتحاد الأوروبي يعلن عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على أراضي 67

هاني جميعي 4:16 م, الثلاثاء, 4 فبراير 20

بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي رسميًا

محمد بدر 1:16 ص, السبت, 1 فبراير 20