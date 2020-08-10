الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة لتركيا بشأن التحركات الأخيرة في شرق المتوسط

قال إنها مقلقة ولا تخدم تركيا أو التكتل

أعلن جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل قلق من “التحركات البحرية” الأخيرة في شرق المتوسط.

وأكد ممثل الشؤون الخارجية أن الوضع لا يخدم تركيا أو الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وقال جوزيب بوريل في بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد، إن أحدث التحركات البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط مقلقة للغاية، وأنها لن تساهم في إيجاد أي حلول.

وأضاف: “على العكس من ذلك، فإنها ستؤدي إلى قدر أكبر من العداء وانعدام الثقة.. يجب تحديد الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب وتعبئة القوات البحرية”، مشددا على ضرورة حل النزاعات وفقا للقانون الدولي.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمساعدة في حل مثل هذه الخلافات في مجال ذي مصلحة أمنية حيوية.

وأوضح قائلا: “بصفتي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، سأبذل كل الجهود لإعادة إنشاء مثل هذا الحوار وتسهيل إعادة المشاركة.. مسار العمل الحالي لن يخدم لا الاتحاد الأوروبي ولا مصالح تركيا.. علينا أن نعمل معا من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط”.