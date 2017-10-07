الاتحاد الأوروبي ينصف برشلونة على حساب نيمار

سبوتنيكرفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الدعوى التي قدّمها المهاجم البرازيلي نيمار ضد ناديه السابق برشلونة، والتي يطالب خلالها بالحصول على 26 مليون يورو.صحيفة (آس) الإسبانية قالت إن اليويفا لم يقتنع بالمستندات التي قدمها قائد منتخب البرازيل، حيث إن هذا المبلغ هو شرط لبقائه ضمن صفوف ا

سبوتنيك

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الدعوى التي قدّمها المهاجم البرازيلي نيمار ضد ناديه السابق برشلونة، والتي يطالب خلالها بالحصول على 26 مليون يورو.





صحيفة (آس) الإسبانية قالت إن اليويفا لم يقتنع بالمستندات التي قدمها قائد منتخب البرازيل، حيث إن هذا المبلغ هو شرط لبقائه ضمن صفوف الفريق الكتالوني، وهو ما لم يحدث، وذلك وفقًا للصحيفة.

وبعد فشل توصلهم للاتفاق مع برشلونة، اتخذ نيمار ووالده قرارًا بسحب عضويتهم من برشلونة وإنهاء وجود أي علاقة أو صلة لهم مع النادي الإسباني، وذلك وفقًا لصحيفة “الموندو ديبورتيفو الكتالونية”.

وكانت صحيفة الباييس الإسبانية قد قالت إن نيمار طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حرمان برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب عدم دفع ما وصفها “مكافأة الولاء”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن محامي نيمار نصحوه بالتقدم بشكوى لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل حرمان برشلونة من المشاركة في دوري الأبطال بسبب عدم حصوله على المكافأة، وتقدم اللاعب بالفعل بطلبه للاتحاد.

وكان برشلونة قد وضع بندًا في عقد نيمار يمكِّنه من الحصول على مبلغ “مكافأة الولاء” يوم 31 يوليو، قبل أن ترفض إدارة برشلونة تقديم المبلغ له بسبب تفاوضه مع باريس سان جيرمان ودفع مبلغ كسر عقده مع النادي.

وانتقل نيمار إلى الـ”بي إس جي”، بكسر قيمة الشرط الجزائي في عقده وهو 222 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.