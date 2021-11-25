الاتحاد الأوروبي يمنح أول تصريح بتطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عام ضد «كورونا»

تجئ الموافقة بينما تحولت أوروبا إلى مركز الجائحة مجددا

وافقت هيئة الدواء في الاتحاد الأوروبي الخميس على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 في تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما، مما يفسح الطريق لإعطائهم الجرعة الأولى من اللقاح بينما تكافح أوروبا قفزة في الإصابات.

تطعيم الأطفال

وحظى لقاح فايزر-بيونتيك بموافقة الاتحاد الأوروبي على استخدامه في تطعيم المراهقين من 12 إلى 17 عام منذ مايو الماضي.

وسيتم تلقي اللقاح في جرعتين حجم 10 مايكروجرام على مدار ثلاثة أسابيع في الجزء العلوي من اليد، بحسب هيئة الأدوية الأوروبية.

وتجئ الموافقة بينما تحولت أوروبا إلى مركز الجائحة مجددا، إذ إنها تشكل نصف الحالات والوفيات.

وقالت الشركات المنتجة للقاح الذي يحمل اسم كوميرانتي إنه أظهر كفاءة بنسبة 90.7% في مكافحة فيروس كورونا في الاختبارات الاكلينيكية للأطفال من 5 إلى 11 عام. وتحتوي جرعات البالغين على 30 مليجرام من المادة الفعالة.

وبحسب وكالة رويترز، لن تتمكن البلدان الأوروبية من البدء في توزيع الجرعات بين الأطفال الأصغر سنا حتى الشهر المقبل.

وقالت شركة بيونتيك الخميس إن النسخة ذات الجرعات الأقل من اللقاح سيتم تسليمها يوم 20 ديسمبر القادم.

ينضم الاتحاد الأوروبي بذلك لعدد متزايد من البلدان مثل الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل والصين والسعودية التي وافقت على تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما وكذا الأصغر سنا.

وبسبب تزايد الإصابات في أوروبا، تم فرض قيود على الحركة مع حلول فصل الشتاء واجتماع الناس داخل المنازل للاحتفال بأعياد الكريسماس، مما يخلق أفضل ظروف مواتية لنشر كوفيد-19.

وبدأت سلوفاكيا الخميس إغلاقا عاما لمدة أسبوعين، لتحذو حذو النمسا، بينما تدرس حكومتا فرنسا والبرتغال اتخاذ تدابير أشد صرامة.