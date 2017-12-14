الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات اقتصادية على موسكو حتى منتصف 2018

متابعات وافق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على إبقاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعم موسكو لمتمردين في شرق أوكرانيا، لمدة ستة أشهر أخرى، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز. وتنتهي العقوبات الحالية، التي تستهدف قطاعات الطاقة والدفاع والبنوك في روسي

متابعات

وافق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على إبقاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعم موسكو لمتمردين في شرق أوكرانيا، لمدة ستة أشهر أخرى، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز.

وتنتهي العقوبات الحالية، التي تستهدف قطاعات الطاقة والدفاع والبنوك في روسيا، بنهاية يناير كانون الثاني 2018 .

وقال دونالد توسك الذي يرأس اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة، إن الزعماء الثمانية والعشرين كانوا ”متحدين في تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا“.

وتقول موسكو إنها لن تعيد أبدا شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

ويقول الغرب إن روسيا تقدم أيضا شريان حياة لإنفصاليين في شرق أوكرانيا، حيث قتل أكثر من عشرة آلاف شخص في صراع مع القوات الأوكرانية منذ 2014 .