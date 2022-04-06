الاتحاد الأوروبي يقدم 100 مليون يورو لدعم مصر ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أكد السفير كريستيان بيرجر ، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 100 مليون يورو لدعم مصر استجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف “بيرجر” في بيان صحفي ، أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شركائه في هذه الأوقات الصعبة من المحنة الاقتصادية الناجمة عن العدوان الروسي.

وقام المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي بالتغريد بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكري قائلاً “يمكن لمصر الاعتماد على 100 مليون يورو من المساعدة في دورها كمركز إقليمي للغذاء.”