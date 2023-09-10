الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه الكامل مع الشعب المغربي عقب الزلزال

أعلن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تضامنه الكامل مع الشعب المغربي في هذه اللحظة الصعبة عقب الزلزال الذي شهدته البلاد يوم الجمعة الماضي.

وقالت سفارة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر في بيان لها: إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وأعضاء المجلس الأوروبي أرسلوا رسالة إلى محمد السادس ملك المغرب عقب الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدها المغرب.

كان صندوق النقد قد أعلن تضامنه الكامل مع السلطات والشعب المغربي بعد زلزال 9 سبتمبر ، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا.

ولتحقيق هذه الغاية، أكد صندوق النقد في بيان صحفي أنه سيحشد أدواته ومساعداته التقنية والمالية بطريقة منسقة لمساعدة الشعب المغربي على التغلب على هذه المأساة الرهيبة.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قال إنه في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المغربية الشقيقة عقب وقوع الزلزال المدمر الذي شهدته بعض المدن والأقاليم المغربية مساء يوم الجمعة الماضي 8 سبتمبر الجاري.

وقامت السفارة المصرية في الرباط بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية في مختلف المدن المغربية للاطمئنان على أوضاعهم.

كما تواصلت سفارة مصر مع السلطات المغربية المعنية، وأنه وفقاً للمعلومات الواردة حتى الآن لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية.