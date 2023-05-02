الاتحاد الأوروبي يعرب عن تقديره لجهود مصر لاستقبال السودانيين

أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليوم، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر منذ اليوم الأول للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بالإضافة إلى الجهود التي اضطلعت بها في استقبال وتسهيل إجلاء الآلاف من مواطني الدول الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها، بالإضافة إلى استضافتها للمواطنين السودانيين،

وتلقى وزير الخارجية اتصالا مساء اليوم الثلاثاء من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبوزيد أن الاتصال تناول الجهود المبذولة والاتصالات الجارية حتى تاريخه بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب السوداني ، كما تم التطرق إلى الأوضاع الإنسانية في السودان وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر.

واتفق الطرفان في نهاية الاتصال على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار جهود التوصل لحل للأزمة.