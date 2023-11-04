الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين اليوم السبت خلال زيارة إلى كييف أن الاتحاد الأوروبي سيعلن عن عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا ، بما في ذلك إجراءات ضد الشركات من دول خارج الاتحاد الأوروبي التي تتحايل على العقوبات.

وأضافت أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضا حظرا إضافيا على الاستيراد والتصدير وسقفا أكثر صرامة لأسعار النفط.

واعتقد الكثيرون في أوروبا لفترة طويلة جدا أنه من الممكن التجارة مع روسيا ودمج البلاد في النظام الأمني الأوروبي، حسبما قالت فون دير لاين خلال خطاب ألقته في البرلمان الأوكراني.

فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

وذكر العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن هناك خططا لتقييد التجارة في الماس الروسي. وعلى الطاولة أيضا حظر استيراد ما يسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي مواد يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

ويمكن أن يشمل ذلك فرض حظر على استيراد الألومنيوم وفرض قيود على تصدير سلع أخرى. واكتشف الأوكرانيون في بعض الأحيان رقائق دقيقة في الصواريخ الروسية التي يتم تركيبها عادة في الثلاجات.

ومنذ فترة طويلة تم تطبيق العديد من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا. ويشمل ذلك حظرا واسع النطاق على واردات النفط الخام والفحم والصلب والذهب والسلع الكمالية، فضلا عن تدابير عقابية ضد البنوك والمؤسسات المالية.

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أشادت بالإصلاحات في أوكرانيا فى وقت سابق من اليوم فى كييف،وذلك قبل أيام من تقديمها تقريرا مهما بشأن إحراز أوكرانيا تقدما على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “لا بد أن أقول إنك أحرزت تقدما ممتازا. إن رؤية هذا لأمر رائع”.

وأضافت: “إنك تخوض حربا وجودية، وفي ذات الوقت، تقوم بإصلاحات عميقة في بلادك. لقد حققت العديد من الإنجازات المهمة في إصلاح نظامكم القضائي والحد من سيطرة طبقة النخبة، ومواجهة غسل الأموال والكثير غير ذلك”.

ووصلت فون دير لاين إلى أوكرانيا صباح اليوم في سادس زيارة منذ شنت روسيا غزوها الشامل ضد أوكرانيا قبل نحو 20 شهرا.

وقالت فون دير لاين إن “هذا نتيجة عمل جاد ، وأدرك أنك بصدد إكمال إصلاحات ممتازة”. كما أوضحت أن أوكرانيا حققت تقدما كبيرا في تحديث اقتصادها.