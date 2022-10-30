الاتحاد الأوروبي يطالب موسكو بإلغاء تعليق اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

طالب الاتحاد الأوروبي روسيا اليوم الأحد بالتراجع عن قرارها بالانسحاب من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة والذي يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وسط أزمة غذاء عالمية، بحسب وكالة رويترز.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على “تويتر”: “قرار روسيا تعليق المشاركة في اتفاق البحر الأسود يعرض للخطر طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة التي تشتد الحاجة إليها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن حربها ضد أوكرانيا”.

وأضاف بوريل: “يحث الاتحاد الأوروبي روسيا على (التراجع) عن قرارها “.

وفي خطوة أثارت غضبا دوليا، قالت موسكو أمس السبت إنها علقت مشاركتها في اتفاق البحر الأسود، الذي يهدف إلى تجنب المجاعة وكبح التضخم، ردا على ما وصفته بهجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية على أسطولها.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بأنها “اتفاقية العالم”.

وكان جوتيريش قد صرح في كلمة ألقاها في مدينة اسطنبول التركية، يوم 22 يوليو الماضي، بأن مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود ستوفر إغاثة لـ “أكثر الناس تضررا ممن هم على حافة المجاعة”.

وسمحت الاتفاقية، التي أبرمت مع روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي، للسفن التي تحمل منتجات غذائية أوكرانية مطلوبة بشدة، بمغادرة موانيء البلاد على البحر الأسود لأول مرة منذ بدء الحرب.

واستطاعت أكثر من 50 سفينة حتى الآن، بعد مرور شهر، الصمود أمام المخاطر ومغادرة أوكرانيا، الأمر الذي ساعد في توريد ما يربو على 1.2 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى، وفقا لبى بى سى.